Buscaban al acusado de desaparecer al ingeniero Andrés Camilo y terminaron descubriendo dos ‘ollas’ de droga en Bello

La búsqueda de alias 300, identificado como Weimar Alexander Castillo y señalado de haber ordenado la desaparición del ingeniero forestal Andrés Camilo Peláez Yepes en San Andrés de Cuerquia, terminó revelando otro foco delictivo en Bello: dos viviendas que, según las autoridades, eran utilizadas para la fabricación, almacenamiento, comercialización y consumo de drogas en el sector conocido como El Tapón.

El hallazgo se produjo el día de ayer jueves 23 de julio durante un operativo conjunto del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, el Gaula Militar, tropas del Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas (BAFUR) y la Alcaldía de Bello, en medio de la diligencia que permitió capturar a Castillo, presunto cabecilla del grupo delincuencial El Mesa.

De acuerdo con las autoridades, uno de los inmuebles era utilizado por personas en condición de calle para consumir estupefacientes en condiciones de extrema vulnerabilidad. La vivienda ubicada al frente, por su parte, funcionaba como centro de fabricación, acopio y venta de drogas al servicio de estructuras criminales.

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”Encontramos dos viviendas que fueron utilizadas para que personas en condición de calle vinieran a consumir en condiciones de vulnerabilidad extrema. De igual forma, otra vivienda era utilizada para la fabricación, venta y consumo de estupefacientes. Vamos a iniciar el proceso de extinción de dominio de estos predios”, explicó el secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Bello, Wber Zapata Lopera.

Durante la intervención también fueron incautadas dosis de heroína avaluadas en cerca de $120 millones, mientras que 20 personas en situación de calle que permanecían en el lugar recibieron atención por parte de la Secretaría de Inclusión Social, con procesos de caracterización, acompañamiento humanitario y acceso a la oferta institucional.