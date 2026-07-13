Segovia vuelve a la normalidad, pero sigue el toque de queda tras los disturbios

La situación de orden público en Segovia, Antioquia, retornó a la normalidad luego de los disturbios registrados durante el fin de semana tras un operativo de la Fuerza Pública contra la minería ilegal, según informó la Gobernación de Antioquia.
El gobernador Andrés Julián Rendón aseguró que, de acuerdo con los reportes entregados por las autoridades militares y de Policía, los hechos violentos fueron superados y que actualmente hay tranquilidad en el casco urbano del municipio del Nordeste antioqueño.
“Los desórdenes registrados en Segovia, provocados por un grupo de delincuentes en reacción a los operativos legales y legítimos contra la minería ilegal, fueron superados”, afirmó el mandatario departamental.