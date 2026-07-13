Feminicidio en Soacha: asesinan a mujer dentro de un Homecenter; capturan al presunto agresor

Un nuevo caso de violencia contra la mujer conmocionó al municipio de Soacha, Cundinamarca, luego de que una trabajadora de un almacén Homecenter fuera atacada con arma blanca durante su jornada laboral. La víctima fue identificada como Rosa Mayerly Olaya Coronado, quien falleció horas después debido a la gravedad de las heridas.

El ataque ocurrió el domingo 12 de julio en el Homecenter ubicado dentro del centro comercial Mercurio. Tras la agresión, la mujer fue trasladada al Hospital Cardiovascular de San Mateo, donde el personal médico intentó salvarle la vida, pero finalmente se confirmó su fallecimiento.

El presunto responsable fue capturado en el lugar por la Policía y quedó a disposición de las autoridades, que adelantan las investigaciones para establecer con precisión cómo ocurrieron los hechos y cuál era la relación entre el detenido y la víctima.