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Feminicidio en Soacha: asesinan a mujer dentro de un Homecenter; capturan al presunto agresor

Aunque inicialmente se indicó que el presunto responsable era su expareja, la familia pidió aclarar esa versión.

  • Rosa Mayerly Olaya Coronado falleció tras ser atacada con arma blanca dentro del Homecenter de Soacha; el presunto responsable fue capturado y el caso es investigado por las autoridades. FOTO: tomada de Facebook, Maira Yulieth Caballero Olaya.
    Rosa Mayerly Olaya Coronado falleció tras ser atacada con arma blanca dentro del Homecenter de Soacha; el presunto responsable fue capturado y el caso es investigado por las autoridades. FOTO: tomada de Facebook, Maira Yulieth Caballero Olaya.
El Colombiano
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hace 6 horas
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Un nuevo caso de violencia contra la mujer conmocionó al municipio de Soacha, Cundinamarca, luego de que una trabajadora de un almacén Homecenter fuera atacada con arma blanca durante su jornada laboral. La víctima fue identificada como Rosa Mayerly Olaya Coronado, quien falleció horas después debido a la gravedad de las heridas.

El ataque ocurrió el domingo 12 de julio en el Homecenter ubicado dentro del centro comercial Mercurio. Tras la agresión, la mujer fue trasladada al Hospital Cardiovascular de San Mateo, donde el personal médico intentó salvarle la vida, pero finalmente se confirmó su fallecimiento.

El presunto responsable fue capturado en el lugar por la Policía y quedó a disposición de las autoridades, que adelantan las investigaciones para establecer con precisión cómo ocurrieron los hechos y cuál era la relación entre el detenido y la víctima.

El alcalde de Soacha, Julián Sánchez ‘Perico’ Acosta, lamentó el crimen y confirmó que solicitó agilizar el proceso de judicialización para que el caso no quede en la impunidad. Además, aseguró que en el municipio no se tolerará ningún tipo de violencia contra las mujeres y pidió que el responsable reciba “todo el peso de la ley”.

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Sin embargo, uno de los puntos que ahora hace parte de la investigación es la identidad del presunto agresor. Aunque inicialmente el mandatario señaló que se trataría de la expareja de Rosa Mayerly, un familiar de la víctima desmintió esa versión y pidió a las autoridades esclarecer plenamente quién es el detenido y cuál era el vínculo que mantenía con la mujer.

Las autoridades continúan recopilando pruebas y testimonios para determinar las circunstancias del crimen, mientras familiares, compañeros de trabajo y la comunidad exigen justicia por este nuevo caso de presunto feminicidio.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué pasó en el Homecenter de Soacha?
Una trabajadora del establecimiento, Rosa Mayerly Olaya Coronado, fue atacada con arma blanca y falleció posteriormente en un centro asistencial.
¿Quién era la víctima del feminicidio en Soacha?
La víctima fue identificada como Rosa Mayerly Olaya Coronado, colaboradora del Homecenter ubicado en el centro comercial Mercurio.
¿Capturaron al presunto responsable del crimen?
Sí. La Policía capturó al presunto agresor en el lugar de los hechos y quedó a disposición de las autoridades judiciales.
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