Vías cerradas por fuertes lluvias en Arauca, Casanare y Boyacá, pérdidas ya superan los $300 millones

En el último fin de semana diversos gremios han alertado para la situación de inundaciones en Casanare y Arauca, lo cual ya ha impactado al sector agro de la región.
Pero su afectación ya se ha traslado al sector transporte, con diversos cierres viales en corredores que conectan a Yopal, Arauca y Boyacá, los cuales ya dejan pérdidas superiores a $300 millones.
Así lo informó la Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal, Aditt, que también aseguró que la emergencia invernal afecta la movilidad de 2.500 pasajeros al día, y ya comienza a impactar el abastecimiento de bienes esenciales en estas regiones.
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