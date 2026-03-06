x

Sicarios irrumpieron en vivienda en San Rafael para asesinar a un joven, pero la víctima terminó siendo su hermana

La mujer, de 32 años, falleció en un centro asistencial del municipio a raíz de sus graves heridas. Aquí la trágica historia.

  • La mujer presentaba una herida por arma de fuego en la pelvis, lado derecho, lesión que le ocasionó la muerte. FOTO DE REFERENCIA: Laura Rosa Jiménez Valencia.
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Metro

hace 38 minutos
bookmark

Un nuevo hecho violento se registró en el Oriente antioqueño. En el municipio de San Rafael, sicarios irrumpieron en una vivienda y dispararon contra dos hermanos. Aunque el ataque, al parecer, iba dirigido contra el joven de la familia, quien murió fue su hermana, una mujer de 32 años.

El crimen ocurrió el jueves 5 de marzo de 2026 hacia las 12:05 del mediodía en la vereda Balsas, un sector rural ubicado a aproximadamente 15 minutos del casco urbano del municipio.

De acuerdo con la información preliminar conocida por las autoridades, el cuerpo sin vida de Maryluz Quinchía García, de 32 años, fue trasladado por personal del Cuerpo de Bomberos hasta la morgue municipal de San Rafael. La mujer presentaba una herida por arma de fuego en la pelvis, lado derecho, lesión que le ocasionó la muerte.

En el mismo hecho resultó gravemente herido su hermano, Wilmer Quinchía García, de 21 años, quien recibió múltiples impactos de bala. Según el reporte oficial, el joven presenta tres heridas en el flanco derecho y dos más en la región dorsal.

Las primeras labores de vecindario adelantadas por las autoridades indican que dos hombres encapuchados llegaron hasta la residencia donde se encontraban los hermanos y, sin mediar palabra, abrieron fuego en repetidas ocasiones. Tras cometer el ataque, los sicarios huyeron del lugar con rumbo desconocido.

Le puede interesar: Esta sería “La Oficina Premium”, la estructura que estaría dedicada a los homicidios de alto perfil en Medellín y Colombia

Habitantes del sector alertaron a los organismos de socorro, que acudieron a la vivienda para trasladar a las víctimas. Sin embargo, Maryluz ya no presentaba signos vitales, mientras que su hermano fue remitido a un centro asistencial para recibir atención médica.

Por el momento, las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer los móviles del crimen y dar con el paradero de los responsables.

Racha violenta en el Oriente

Este nuevo homicidio se suma a una serie de hechos violentos que han generado preocupación entre las comunidades del Oriente antioqueño, una subregión que en las últimas semanas ha registrado un preocupante aumento en los homicidios.

Entérese: Hombre asesinó a un carnicero en Caldas, Antioquia, y grabó el crimen con su celular

La comunidad del Oriente cada vez se muestra más consternada por la crítica situación de orden público que atraviesa el territorio. Solo durante el fin de semana del 14 y 15 de febrero se reportaron siete homicidios, una cifra que no se había visto recientemente y que obligó a las autoridades a intensificar las acciones de seguridad.

Uno de los casos que encendió las alarmas ocurrió el sábado 14 de febrero en el municipio de La Unión, en el barrio La Frontera, sector Proleche. Hacia la 1:00 de la tarde, una persona alertó a la estación de Policía sobre la presencia de un hombre aparentemente herido debajo de un puente.

Al llegar al lugar, las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de Leonardo García Zabala, de 28 años, conocido con el alias de “Yerun”. La víctima presentaba múltiples impactos de bala en la cabeza, el cuello, el pecho y la espalda.

¿Quiénes serían los responsables?

Aunque las autoridades aún no han establecido con precisión las causas de esta ola de violencia, una de las principales hipótesis apunta a una disputa entre estructuras criminales que buscan el control de las economías ilegales en la región.

Según información preliminar, detrás de varios de estos hechos estarían integrantes del grupo delincuencial conocido como El Mesa y del Clan del Golfo, quienes al parecer mantienen enfrentamientos por ajustes de cuentas y por el control territorial en distintos municipios del Oriente antioqueño.

Incluso, algunas de las víctimas registradas en las últimas semanas tendrían presuntos vínculos con estas estructuras criminales que tienen injerencia en la subregión.

Entre tanto, las autoridades continúan adelantando operativos e investigaciones en las zonas críticas de esta subregión para esclarecer los recientes homicidios y frenar la escalada de violencia.

