La IA dispara la violencia digital contra las mujeres en Colombia

Más de la mitad de mujeres trabajadoras en Colombia ha sufrido violencia digital y la inteligencia artificial está agravando los ataques. Un estudio del Observatorio para la Equidad de las Mujeres, desarrollado por la Universidad Icesi y la Fundación WWB Colombia, revela que el 53 % de mujeres empresarias y trabajadoras encuestadas en Medellín, Cali y Bogotá ha experimentado algún tipo de violencia de género en entornos digitales. Organismos internacionales advierten que la inteligencia artificial está amplificando agresiones como deepfakes sexuales, suplantación de identidad y campañas de desprestigio. La violencia contra las mujeres ya no ocurre únicamente en espacios físicos. En Colombia, los entornos digitales se han convertido en escenarios donde el acoso, las agresiones incluyen ciberacoso persistente, difusión de contenido íntimo sin consentimiento, hackeo de cuentas, creación de perfiles falsos y campañas de desprestigio en redes sociales. "Hay manifestaciones de violencia que nacieron en la digitalidad. Las vulneraciones a la intimidad que se presentan en plataformas hacen que, en el entorno digital, las mujeres seamos sistemáticamente más vulnerables y que la tecnología se vuelva en nuestra contra", explicó Lina Buchely, directora del Observatorio para la Equidad de las Mujeres.

A pesar de la magnitud del problema, la mayoría de los casos no llega a las autoridades. El estudio señala que menos del 8 % de las mujeres que han vivido violencia digital ha acudido a denunciar. Entre las razones están la desconfianza en las instituciones, el desconocimiento de rutas de atención y la percepción de que este tipo de agresiones suele ser minimizado. Esta baja denuncia contribuye a un escenario de impunidad que permite que los ataques se repitan y se normalicen en las plataformas digitales.

¿Por qué la inteligencia artificial está agravando la violencia digital contra las mujeres?

A nivel global, organismos internacionales advierten que la violencia digital está evolucionando con el desarrollo tecnológico. Según ONU Mujeres, herramientas basadas en inteligencia artificial permiten crear deepfakes sexuales, automatizar campañas de acoso mediante bots y desarrollar ataques masivos dirigidos a mujeres periodistas, activistas o figuras públicas.

Además, la organización señala que entre el 16 % y el 58 % de mujeres y niñas en el mundo ha sufrido algún tipo de violencia en línea, dependiendo del país y del nivel de conectividad. Uno de los datos más preocupantes es que el 95 % del material sexualizado no consentido que circula en internet tiene como víctimas a mujeres. En este contexto, especialistas advierten que la violencia digital se ha convertido en una extensión de la violencia de género en el siglo XXI, con consecuencias que impactan la participación de las mujeres en la vida social, política y económica.

Ataques que buscan silenciar a las mujeres en lo público

En Colombia, la violencia digital también se cruza con dinámicas políticas y de participación pública. El Consejo Nacional Electoral ha advertido sobre el uso de cuentas falsas y “bodegas digitales” para atacar y deslegitimar a candidatas y lideresas, mediante campañas coordinadas de desinformación y hostigamiento. De acuerdo con Buchely, este tipo de ataques se suma a las barreras históricas que enfrentan las mujeres para participar en espacios de poder.

“Las brechas para que las mujeres accedan a cargos de participación pública son muy altas. Una de las razones es la violencia política. Muchas veces se espera que las mujeres soporten el mismo umbral de violencia que los hombres, sin reconocer que enfrentan agresiones específicas de género”, afirmó.

Estas son las formas más comunes de violencia digital

Frente a esta problemática, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones impulsa el programa Ciberpaz 2025, una iniciativa orientada a prevenir las violencias digitales mediante estrategias presenciales y virtuales que buscan fortalecer las capacidades de las mujeres para identificar, enfrentar y denunciar este tipo de agresiones en internet. Según el Ministerio TIC, existen cinco modalidades de violencia digital que se presentan con mayor frecuencia y que afectan de manera desproporcionada a las mujeres. La primera es el cibercontrol, que ocurre cuando una pareja o expareja utiliza herramientas tecnológicas para vigilar o limitar la vida digital de otra persona, por ejemplo revisando mensajes, exigiendo contraseñas o controlando sus publicaciones en redes sociales. Otra modalidad es la difamación, que consiste en difundir información falsa, imágenes o videos manipulados con el objetivo de humillar o dañar la reputación de la víctima. También está el ciberacoso o ciberstalkeo, caracterizado por el seguimiento insistente y no deseado a través de redes sociales, correos electrónicos u otros canales digitales, generando miedo, ansiedad o sensación de amenaza. A esto se suma la explotación sexual facilitada por tecnologías, que incluye prácticas como la difusión de contenido íntimo sin consentimiento o la utilización de plataformas digitales. Finalmente, la suplantación de identidad ocurre cuando alguien crea perfiles falsos o utiliza la identidad digital de otra persona para vigilarla, engañar a terceros o causar daño reputacional. Estas prácticas vulneran la privacidad de las víctimas y generan efectos que van más allá del entorno virtual.