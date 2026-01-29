Hombre asesinó a un carnicero en Caldas, Antioquia, y grabó el crimen con su celular

El 22 de enero de 2026, hacia la mañana, un hombre de 28 años ingresó a una carnicería ubicada en el barrio Olaya Herrera, a pocas cuadras del parque principal de Caldas, Antioquia. Llevaba casco de motocicleta y un poncho blanco a rayas. Tras fingir que buscaba indicaciones y preguntar por una persona, sacó su teléfono móvil y comenzó a grabar el interior del local antes de disparar varias veces contra uno de los empleados del establecimiento.
La víctima fue identificada como José Ferney Puerta Moncada, de 42 años, trabajador de la carnicería. De acuerdo con los registros de cámaras de seguridad y los videos difundidos en redes sociales, el agresor simuló una consulta en el móvil y, segundos después, desenfundó un arma de fuego calibre 9 milímetros y abrió fuego a corta distancia, provocando la muerte inmediata del carnicero en el lugar.
Según la Fiscalía General de la Nación, el presunto sicario, identificado como Jhon Stiven Gutiérrez Cardona, habría grabado el ataque con su propio teléfono, lo que se considera un elemento agravante dentro de la investigación. El ente acusador le imputó los delitos de homicidio agravado, fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido y de uso privativo de las Fuerzas Armadas, así como porte ilegal de armas de fuego y municiones. Sin embargo, el procesado no aceptó los cargos ante el juez de control de garantías.