Hombre asesinó a un carnicero en Caldas, Antioquia, y grabó el crimen con su celular

El 22 de enero de 2026, hacia la mañana, un hombre de 28 años ingresó a una carnicería ubicada en el barrio Olaya Herrera, a pocas cuadras del parque principal de Caldas, Antioquia. Llevaba casco de motocicleta y un poncho blanco a rayas. Tras fingir que buscaba indicaciones y preguntar por una persona, sacó su teléfono móvil y comenzó a grabar el interior del local antes de disparar varias veces contra uno de los empleados del establecimiento. La víctima fue identificada como José Ferney Puerta Moncada, de 42 años, trabajador de la carnicería. De acuerdo con los registros de cámaras de seguridad y los videos difundidos en redes sociales, el agresor simuló una consulta en el móvil y, segundos después, desenfundó un arma de fuego calibre 9 milímetros y abrió fuego a corta distancia, provocando la muerte inmediata del carnicero en el lugar.



Le puede interesar: ¿Colombia se ha convertido en una máquina para exportar crimen? Según la Fiscalía General de la Nación, el presunto sicario, identificado como Jhon Stiven Gutiérrez Cardona, habría grabado el ataque con su propio teléfono, lo que se considera un elemento agravante dentro de la investigación. El ente acusador le imputó los delitos de homicidio agravado, fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido y de uso privativo de las Fuerzas Armadas, así como porte ilegal de armas de fuego y municiones. Sin embargo, el procesado no aceptó los cargos ante el juez de control de garantías.

Héroes ciudadanos: Así evitaron vecinos la fuga del sicario en Caldas

Minutos después de los disparos, otro de los carniceros, que se encontraba en la parte exterior del local, ingresó de inmediato y se abalanzó por la espalda sobre el agresor para impedir su fuga. En medio de la lucha, el atacante alcanzó a realizar nuevos disparos, mientras clientes y transeúntes intentaban ponerse a salvo entre gritos y escenas de pánico. La intervención del compañero de la víctima permitió reducir al presunto sicario, que fue inmovilizado en el suelo con la ayuda de varios vecinos y comerciantes del sector. Durante la retención, miembros de la comunidad lograron quitarle el arma y lo golpearon en repetidas ocasiones. Cuando la patrulla policial llegó al lugar, los agentes recibieron al detenido y el arma de fuego: una pistola calibre 9 milímetros con proveedor y entre 24 y 26 cartuchos, según los diferentes reportes oficiales y de prensa.

Captura y estado de salud del detenido

Un vocero de la Policía Nacional en Antioquia explicó que los agentes encontraron al hombre retenido por la comunidad y con visibles lesiones en el rostro y la cabeza, por lo que fue trasladado bajo custodia al hospital San Vicente de Paúl de Caldas para recibir atención médica, antes de ser puesto a disposición de la Fiscalía. “La patrulla reportó que, al llegar al lugar, la comunidad les realizó la entrega de un individuo el cual tenían retenido, quien momentos antes había disparado en contra de un ciudadano al interior de un local comercial”, señaló el portavoz policial, al detallar que también se entregó el arma con sus respectivos cartuchos.

¿Por qué la misma carnicería ha sufrido dos homicidios en 30 días?

El asesinato de José Ferney Puerta Moncada no es un hecho aislado en Caldas. Este es el segundo homicidio registrado en la misma carnicería del barrio Olaya Herrera en menos de 30 días. El 2 de enero de 2026, otro trabajador del establecimiento, Víctor Hugo Montoya Mejía, fue asesinado en circunstancias que, según versiones de vecinos y autoridades locales, podrían estar relacionadas con la actividad de los denominados paga diarios, esquemas de préstamos informales con elevados intereses que operan en la zona.

La sombra de los ‘paga diario’ y préstamos ilegales en Antioquia

Medios regionales han señalado que, durante la retención del presunto sicario, se escucha a un vecino gritar “está cebado”, en alusión a que se trataría de un nuevo ataque motivado por deudas con prestamistas ilegales, los mismos que habrían estado detrás del homicidio anterior en el mismo local. Estas hipótesis se encuentran bajo verificación por parte de los investigadores de la Fiscalía y la Policía Judicial, que cruzan información de inteligencia sobre la presencia de estructuras dedicadas al cobro violento en el municipio de Caldas.



Lea aquí: Condenan a sicario que mató a un joven por orden de banda criminal que lo señaló como amenaza en Segovia La reiteración de ataques en un mismo punto comercial, en un periodo tan corto, ha encendido las alertas entre las autoridades departamentales y municipales. De acuerdo con reportes de prensa, en las primeras semanas de 2026 se han registrado otros homicidios en el municipio, incluido un doble asesinato en la variante de Caldas, lo que agrava la percepción de inseguridad en el sur del Valle de Aburrá.

Crisis de seguridad en el sur del Valle de Aburrá: ¿Qué dicen las autoridades?

Para la población de Caldas, este caso representa un punto de inflexión por varios motivos. En primer lugar, la violencia se ha trasladado al interior de un comercio de uso cotidiano, en horario diurno y en una zona cercana al parque principal, lo que aumenta la sensación de vulnerabilidad entre comerciantes y vecinos. En segundo lugar, el hecho de que el agresor haya decidido grabar el ataque con su propio teléfono y que el crimen quedara registrado por las cámaras de seguridad y difundido en redes sociales amplifica el impacto social y mediático del suceso.