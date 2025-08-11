Siete lesionados por accidente de campero que cayó a un abismo en el Occidente antioqueño

Un campero que se movilizaba con siete personas por un corredor rural del municipio de Cañasgordas, Occidente antioqueño, rodó por un abismo de 50 metros de profundidad, dejando a todos sus ocupantes lesionados, uno de ellos de consideración.
Los hechos ocurrieron en la noche de este sábado en el camino hacia la vereda El Socorro, a la altura del sector Las Partidas, cuando su conductor perdió el control, haciendo que el vehículo primero descendiera sin control por el barranco para luego volcarse.