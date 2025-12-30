Los 24 escándalos de Petro en su Gobierno

Por lo menos 24 escándalos —contados y revisados con paciencia— han atravesado y marcado al Gobierno de Gustavo Petro. Algunos duraron semanas; otros, años. Unos arrancaron como chisme de pasillo y terminaron en estrados; otros nacieron directamente de la Fiscalía, Contraloría o Procuraduría. Eso sí, todos se volvieron parte de la conversación pública.
Ahí están las presuntas ‘chuzadas’ de Laura Sarabia, que comenzaron con un maletín extraviado y terminaron con policías condenados por interceptaciones ilegales, dejando claro que en Palacio los asuntos privados podían escalar rápido a problema institucional. La escena del polígrafo a la niñera —presentado como voluntario— terminó de cruzar la línea entre intimidad y Estado, y quedó conectada, inevitablemente, con el escándalo de las interceptaciones.