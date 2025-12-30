Los 24 escándalos de Petro en su Gobierno

Por lo menos 24 escándalos —contados y revisados con paciencia— han atravesado y marcado al Gobierno de Gustavo Petro. Algunos duraron semanas; otros, años. Unos arrancaron como chisme de pasillo y terminaron en estrados; otros nacieron directamente de la Fiscalía, Contraloría o Procuraduría. Eso sí, todos se volvieron parte de la conversación pública. Ahí están las presuntas ‘chuzadas’ de Laura Sarabia, que comenzaron con un maletín extraviado y terminaron con policías condenados por interceptaciones ilegales, dejando claro que en Palacio los asuntos privados podían escalar rápido a problema institucional. La escena del polígrafo a la niñera —presentado como voluntario— terminó de cruzar la línea entre intimidad y Estado, y quedó conectada, inevitablemente, con el escándalo de las interceptaciones.

El capítulo de las violencias de género tuvo nombres propios y ruido persistente: Víctor de Currea-Lugo, señalado por presunto acoso y aun así orbitando cerca del poder; Hollman Morris, con denuncias laborales en RTVC y actuaciones de la Procuraduría; y Diego Cancino, con denuncia penal por presunto acoso sexual y una agencia especial creada por el Ministerio Público. Tres casos distintos, una misma incomodidad política. Amplíe la noticia: Benedetti, Hollman, Lizcano y Flórez: el lastre por denuncias de presunto acoso sexual y violencia de género en la entraña del petrismo También estuvo el frente familiar. Juan Fernando Petro, con investigaciones abiertas y el presidente reiterando que supuestamente no intervendría. El gabinete, por su parte, vivió en modo puerta giratoria: 62 ministros han pasado por el Gobierno desde agosto de 2022, 15 cambios solo en 2025, y carteras donde hasta cuatro titulares ocuparon el mismo despacho, convirtiendo la estabilidad en anécdota.

RTVC aportó su propio libreto: investigaciones de la Procuraduría por contratación, demandas por pluralismo informativo, un modelo con más de 1.800 contratistas y denuncias por contratos sin licitación de miles de millones. En energía, Ricardo Roa permaneció en Ecopetrol cargando la sanción del Consejo Nacional Electoral por rebasar topes de campaña en $5.300 millones y por contratos aéreos que nunca se fueron del todo. El deporte cerró la tanda: Ministerio del Deporte, Juegos Panamericanos de Barranquilla perdidos, procesos fiscales por $10.768 millones, hallazgos por más de $31.000 millones y una exministra, María Isabel Urrutia, acusada por la Fiscalía. Nueve escándalos apenas para abrir boca: el conteo completo es de 24. No fueron episodios aislados ni tormentas pasajeras, sino una seguidilla que marcó la agenda pública y desgastó el discurso del cambio. Al final, esto termina como un balance político: un Gobierno atravesado por el escándalo como paisaje permanente.

Carrotanques sin agua y favores políticos: el escándalo de la UNGRD

En febrero de 2024, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) pasó de atender emergencias a protagonizar una: $47.000 millones en carrotanques para La Guajira que no llevaron agua, pero sí sospechas.

El escándalo destapó un entramado político y, según exdirectivos, plata usada para aceitar apoyos en el Congreso de la República. Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, entonces ministros, hoy están en la cárcel por uno de los casos de corrupción más graves del Gobierno de Petro. Agua no hubo; poder, sí.

La organización criminal de la Ungrd. Foto: El Colombiano

Las peleas en redes que acabaron mal: Petro en la Lista Clinton

En octubre de 2025, la tensión con Washington cruzó una línea inédita. Estados Unidos, a través de la OFAC, anunció la inclusión del presidente Gustavo Petro, junto a su exesposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti, en la llamada Lista Clinton, una medida administrativa que implica sanciones financieras y un fuerte impacto político. Más allá del debate jurídico, el episodio dejó una escena atípica: la relación con el principal aliado quedó visiblemente deteriorada y el choque diplomático pasó de redes a sanciones oficiales. Lea también: Del dicho al hecho: 5 temas en los que Petro se ha traicionado a sí mismo como Presidente

Los chats e infiltraciones de ‘Calarcá’ en la inteligencia del país

A finales de 2025, otro ruido empezó a colarse en el Palacio: era armado, y relacionaba altas esferas del poder militar. Investigaciones revelaron chats y archivos incautados a alias ‘Calarcá’, de las disidencias de las Farc, que apuntaron a contactos con el general Juan Miguel Huertas, alto mando del Ejército, y con Wilmar Mejía, funcionario de la Dirección de Inteligencia.

En los mensajes se habla de reuniones, favores e información reservada. Ese material llevaba meses en poder de la Fiscalía sin que se hiciera mucho. El presidente lo negó todo. Lea más: Caracol revela escándalo: nexo de disidencias de ‘Calarcá’ con general del Ejército y con Dirección Nacional de Inteligencia

La postal de la impunidad: Carlos Ramón González con asilo y vallenato

El escándalo de la UNGRD también dejó un capítulo fuera del país. Carlos Ramón González, exdirector del Dapre y de la Dirección Nacional de Inteligencia, fue señalado por la justicia como pieza clave en el entramado de corrupción y un tribunal ordenó su captura. El problema es que salió de Colombia y terminó en Nicaragua, donde obtuvo protección política mientras pesa sobre él una circular roja de Interpol. El colofón del escándalo fue ver a González en una parranda vallenata en Managua, mostrando en el retrato más crudo de la corrupción en el Gobierno. Le recomendamos leer: La Paz Total’ dejó 1.273 actos terroristas y 559 secuestros

“Sin documentos”: el año en que el pasaporte fue problema

La crisis de pasaportes terminó siendo algo más que un trámite administrativo. A la brava, el Gobierno decidió sacar del juego a Thomas Greg & Sons, la firma que por años imprimió los documentos, para apostar por un nuevo esquema estatal con Portugal.

El cambio abrió una tormenta jurídica, encendió alertas por posibles retrasos y se llevó por delante a Laura Sarabia, además de Luis Gilberto Murillo y Alfredo Saade. ¿Por qué cambiar lo que funciona? Porque sí.

Alcocer y sus amigos catalanes: el entorno que rodea a la primera dama

La vida privada de Verónica Alcocer se convirtió en asunto público. En noviembre, el medio sueco Expressen la mostró en tiendas de lujo en Estocolmo junto al empresario catalán Manuel Grau Pujadas. No era un acompañante casual: recibió la nacionalidad por orden presidencial, ha pasado por juntas del Estado y es cercano a Xavier Vendrell, otro catalán que participó como asesor de campaña del presidente Gustavo Petro.

262.000 hectáreas después, llegó la descertificación de Estados Unidos

El debate por la coca también tuvo su cifra incómoda. En 2024, la UNODC reportó que Colombia llegó a 262.000 hectáreas sembradas con coca, un aumento cercano al 3% con relación a 2023, mientras que la producción potencial de cocaína fue calculada en 3.001 toneladas métricas.

Petro se opuso a la publicación total del informe, alegando que la ONU tiene errores de cálculo. Más que una discusión técnica, el episodio alimentó la desconfianza de EE.UU. en la política antidrogas colombiana, llevando a la descertificación, un golpe político y diplomático directo al Gobierno Petro.

Cuando las acusaciones dejaron de ser privadas: las cartas de Leyva a Petro

En 2025, la ruptura dejó de ser interna y pasó al papel. Álvaro Leyva, exaliado y excanciller, publicó en varias ocasiones cartas dirigidas al presidente Gustavo Petro con acusaciones personales (entre ellas, una supuesta drogadicción) y señalamientos sobre su forma de gobernar. En paralelo, por fuera de esas misivas, se filtró un supuesto plan para sacarlo del poder. Las cartas fueron reales, públicas y circularon sin filtro: dejaron de ser un ruido de pasillo para convertirse en un documento político.

Contrabando con carta de recomendación: la DIAN y Papá Pitufo

El escándalo de los chats de la DIAN terminó tocando el despacho presidencial. Y es que Gustavo Petro habría ordenado, a través de Laura Sarabia, el nombramiento de una funcionaria en el puerto de Buenaventura, pese a advertencias internas sobre sus presuntos vínculos con Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, conocido como uno de los mayores contrabandistas del país.

El entonces director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, alertó sobre las denuncias, pero la orden —según su testimonio— venía de arriba y debía cumplirse. La promesa de no repartir cargos chocó, otra vez, con la realidad del poder y sus recomendados.

La diplomacia prometida contra la diplomacia real del Gobierno de Gustavo Petro

La promesa de profesionalizar la diplomacia fue clara en campaña: Gustavo Petro criticó que embajadas y consulados fueran cuotas políticas. Ya en el Gobierno, sin embargo, el discurso cambió: Petro avaló eliminar requisitos para nombrar embajadores como Alfredo Saade en Brasil o Armando Benedetti en Venezuela. La crítica terminó convertida en discurso. Lea aquí: Contrataciones a dedo, aislacionismo y derroche presupuestal: carrera diplomática advierte por impacto de decisiones de Petro

Armando Benedetti: ¿contra todo y contra todos?

A pesar de que el ministro del Interior caza peleas y señala compañeros, Petro lo mantiene. Se ha peleado con el exministro Eduardo Montealegre; el director de la UNGRD, Carlos Carrillo; Luis Carlos Reyes, y Laura Sarabia. Le dijo “demente, delincuente y loca” a la magistrada de la Corte Suprema, Cristina Lombana, porque allanaron su mansión en Puerto Colombia.

La campaña del “cambio” hizo trampa para ganar las elecciones: CNE

Tres años después de llegar al poder con la promesa del “cambio”, la campaña que llevó a Gustavo Petro a la Presidencia quedó marcada por un fallo sin precedentes: el Consejo Nacional Electoral concluyó que hizo trampa para ganar. Según el CNE, el equipo de “Petro Presidente” se pasó de los topes de gasto, ocultó miles de millones en cuentas y recibió dinero de fuentes prohibidas como sindicatos. El mensaje es incómodo, pero contundente: el primer gobierno de izquierda también rompió las reglas, el primer gobierno de izquierda no jugó limpio.

En el “Gobierno del Cambio” también se bombardearon menores de edad

Como opositor, Petro no dudó en calificar como “crimen de guerra” los operativos militares que dejaron menores de edad asesinados en el Gobierno de Iván Duque (Caquetá en 2019, Guaviare en 2021 y Putumayo en 2022). Ahora, el presidente, sus congresistas y su candidato a reemplazarlo hicieron piruetas discursivas para reconocer que esos hechos se siguen repitiendo.

La Defensoría del Pueblo alertó que en un bombardeo del 10 de noviembre en Calamar (Guaviare) contra las disidencias de “Iván Mordisco” siete menores murieron. El mandatario justificó que “en las columnas de Mordisco solo tenían combatientes, y no sabíamos de la presencia de menores”. La congresista Catherine Juvinao denunció que la cifra de niños que han muerto en esos bombardeos es de 17, según estadísticas de Medicina Legal. Le puede interesar: Llegaron los aguinaldos: estos son los presentes para quienes movieron lo noticioso este 2025

Nicolás Petro, ¿el hijo del cambio con la misma corrupción?

Desde 2023, el nombre de Nicolás Petro Burgos se convirtió en un problema político y judicial para el Gobierno Petro. La Fiscalía lo puso bajo la lupa por presunto ingreso de dineros irregulares a campañas, un patrimonio que no cuadraba con sus ingresos, sumado a contratos regionales bajo sospecha cuando fue diputado del Atlántico. El caso se volvió aún más explosivo por los testimonios de su expareja y las disputas familiares expuestas en público. Algunos cargos se han caído y otros siguen, pero el daño ya está hecho.

De la “paz total” no queda ni una “paz parcial”

Aunque el presidente Petro dijo en campaña que en tres meses firmaba la paz con el ELN, a siete de terminar su Gobierno esa guerrilla ni siquiera está sentada en una de las mesas de diálogo en el marco de la “paz total”. Esa política, aunque hoy tiene tímidos avances, dejó en general un desgaste marcado por fracturas en las mesas, pérdida de confianza mutua, reconfiguraciones territoriales y aumento de la violencia. Las únicas que están activas son las que el Gobierno adelanta con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (1.200 integrantes), los Comuneros del Sur (150 combatientes y milicianos) y el Estado Mayor de los Bloques y Frentes, liderada por alias ‘Calarcá’.

