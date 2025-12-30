La Paz Total’ dejó 1.273 actos terroristas y 559 secuestros

El 2025 fue un año en el que el país miró hacia atrás en su historia, preguntándose si la estaba repitiendo. Solo en las últimas semanas Colombia volvió a vivir tomas a pueblos en Cauca que han durado toda la noche, como cuando en el gobierno de Andrés Pastrana las Farc acababan con municipios a golpe de bombas y fusil. El año deja más de 1.200 ataques terroristas y más de 559 secuestros, delitos que parecían del pasado.
Ya desde junio, la violencia llegó a su cenit con el atentado mortal a Miguel Uribe Turbay en Bogotá. Además, queda un país tapizado en mata de coca, tanto que Estados Unidos nos descertificó en materia de lucha contra las drogas, la última vez que algo así sucedió fue durante el Gobierno de Ernesto Samper. ¿Cómo hablar de ser una “potencia mundial de la vida” en medio de escenarios violentos y crueles?