Sismo de 7,4 deja daños en por lo menos 80 municipios de Antioquia: ¿habrá clases este martes?

El fuerte sismo de magnitud 7,4 que se registró este lunes 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, dejó afectaciones en distintos puntos de Antioquia y obligó a las autoridades departamentales a mantener activo el seguimiento a la emergencia. De acuerdo con el balance preliminar entregado por la Gobernación, 80 municipios reportaron algún tipo de afectación.

El movimiento telúrico también dejó, hasta el momento, una persona fallecida en Támesis, un adulto mayor de 73 años, y 12 personas heridas de manera leve.

Las autoridades continúan recopilando información para establecer con mayor precisión el impacto del sismo en viviendas, infraestructura pública y otros espacios.

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Entre los daños reportados aparecen casi 700 viviendas afectadas y 29 iglesias, además de siete sedes hospitalarias ubicadas en Caldas, Andes, Rionegro, Montebello, Pueblorrico, Copacabana y Medellín.

La Gobernación mantiene comunicación con los alcaldes y los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo para actualizar el panorama en cada localidad.

Ante la situación, el gobernador Andrés Julián Rendón lidera el Puesto de Mando Unificado desde donde se coordinan las acciones de respuesta y se articula el trabajo de las diferentes secretarías de la Administración Departamental. También fue activado el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres.

El mandatario pidió a la ciudadanía conservar la calma y consultar únicamente información proveniente de las autoridades ante la posibilidad de que se presenten réplicas. Las autoridades insistieron en la importancia de seguir las recomendaciones oficiales mientras continúa la evaluación de daños.