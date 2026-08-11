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Sismo de 7,4 deja daños en por lo menos 80 municipios de Antioquia: ¿habrá clases este martes?

La Gobernación mantiene activo el Puesto de Mando Unificado para consolidar el balance de daños tras el movimiento telúrico. Hasta el momento en Antioquia, se registra una persona fallecida de 73 años de edad.

  • La fachada de la iglesia principal de Venecia (derecha), sufrió afectación en una de sus cúpulas. A la izquierda: daños en Sonsón y en la iglesia de Jardín. FOTOS Cortesía.
    La fachada de la iglesia principal de Venecia (derecha), sufrió afectación en una de sus cúpulas. A la izquierda: daños en Sonsón y en la iglesia de Jardín. FOTOS Cortesía.
Santiago Yepes Vidal
Santiago Yepes Vidal
hace 5 horas
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El fuerte sismo de magnitud 7,4 que se registró este lunes 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, dejó afectaciones en distintos puntos de Antioquia y obligó a las autoridades departamentales a mantener activo el seguimiento a la emergencia. De acuerdo con el balance preliminar entregado por la Gobernación, 80 municipios reportaron algún tipo de afectación.

El movimiento telúrico también dejó, hasta el momento, una persona fallecida en Támesis, un adulto mayor de 73 años, y 12 personas heridas de manera leve.

Las autoridades continúan recopilando información para establecer con mayor precisión el impacto del sismo en viviendas, infraestructura pública y otros espacios.

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Entre los daños reportados aparecen casi 700 viviendas afectadas y 29 iglesias, además de siete sedes hospitalarias ubicadas en Caldas, Andes, Rionegro, Montebello, Pueblorrico, Copacabana y Medellín.

La Gobernación mantiene comunicación con los alcaldes y los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo para actualizar el panorama en cada localidad.

Ante la situación, el gobernador Andrés Julián Rendón lidera el Puesto de Mando Unificado desde donde se coordinan las acciones de respuesta y se articula el trabajo de las diferentes secretarías de la Administración Departamental. También fue activado el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres.

El mandatario pidió a la ciudadanía conservar la calma y consultar únicamente información proveniente de las autoridades ante la posibilidad de que se presenten réplicas. Las autoridades insistieron en la importancia de seguir las recomendaciones oficiales mientras continúa la evaluación de daños.

250 instituciones educativas reportaron afectaciones

Uno de los sectores que está siendo revisado con especial atención es el educativo. El primer balance de la Gobernación señala afectaciones en 61 instituciones educativas, sin embargo, la Secretaría de Educación del departamento continúa verificando las condiciones de cada sede.

En total, de las 4.250 instituciones educativas ubicadas en los 116 municipios no certificados de Antioquia, unas 250 han reportado algún tipo de afectación relacionada con el sismo. Esta cifra corresponde a reportes que todavía están siendo recopilados y revisados por las autoridades.

Pese a estos daños, la Gobernación confirmó que este martes 11 de agosto el servicio educativo se prestará con normalidad en los 116 municipios certificados del departamento.

La excepción estará en aquellas sedes donde los daños ocasionados por el movimiento telúrico hagan necesario adoptar la modalidad de semiescolaridad.

Esta medida no será general para los municipios, pues se implementará únicamente en los establecimientos donde las condiciones de infraestructura así lo requieran.

A su vez, la Secretaría de Educación continuará recibiendo y verificando los reportes enviados por los rectores. Además, funcionarios de la Dirección de Infraestructura Educativa realizarán visitas a las sedes que presenten novedades para determinar las condiciones de seguridad y entregar las orientaciones correspondientes.

La prioridad, según la Administración Departamental, será garantizar que los estudiantes, docentes y demás integrantes de las comunidades educativas puedan permanecer en espacios seguros sin interrumpir las actividades académicas.

Antioquia prepara apoyo para Chocó

La Gobernación informó que se coordinan acciones para enviar personal de organismos de socorro como la Defensa Civil, la Cruz Roja y Ponalsar.

A esta respuesta también se suma Medellín. El alcalde Federico Gutiérrez participó en el Puesto de Mando Unificado y anunció la disponibilidad de un equipo de 25 integrantes de USAR Bomberos Medellín, especializado en búsqueda y rescate.

Entérese: ¿Qué hacer si encuentra grietas en su vivienda luego de un temblor?

El despliegue todavía depende de la coordinación con el Gobierno Nacional, que deberá determinar hacia qué zonas serán enviados los equipos de apoyo. Entre las posibilidades mencionadas por las autoridades están Chocó, Pereira y Manizales.

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Por ahora, la atención en Antioquia se concentra en consolidar el inventario de daños, verificar las condiciones de las edificaciones afectadas y mantener la capacidad de respuesta de los organismos de emergencia, mientras las autoridades recomiendan a la población permanecer atenta a los canales oficiales.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuántos municipios de Antioquia reportaron afectaciones tras el terremoto?
Hasta el último balance entregado por la Gobernación, 52 municipios habían informado algún tipo de afectación tras el sismo.
¿Hubo personas afectadas por el sismo en Antioquia?
Sí. El reporte preliminar señala una persona fallecida en Támesis, de 73 años, y dos personas heridas en La Ceja y Salgar.
¿Cuántas viviendas en Antioquia resultaron afectadas tras en terremoto?
La Gobernación reportó afectaciones en 352 viviendas en diferentes municipios del departamento.
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