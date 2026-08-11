Video | Jhon Arias mandó un avión con ayuda al Chocó tras terremoto y pide solidaridad con su gente

Chocó fue el epicentro del terremoto de 7,4 grados que afectó, en la mañana del lunes, a Colombia. El municipio de San José del Palmar, una zona rural de ese departamento del occidente del país, fue el epicentro del sismo que afectó a ciudades como Pereira, Cali y Quibdó.
La capital del Chocó es uno de los territorios donde se registró caída de edificios en el país. Además, se sabe que San José del Palmar no cuenta con la red hospitalaria suficiente para atender a las personas que resultaron heridas por la situación. Por eso, a muchos los trasladaron hacia Medellín.