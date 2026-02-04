Lo que dijeron los gestos: la comunicación no verbal que marcó la reunión entre Petro y Trump

Más allá de los regalos, los elogios y el tono diplomático que dejó la reunión entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump en la Casa Blanca, hubo otro lenguaje que habló sin decir nada: el corporal. Las posturas, las manos, las sonrisas y hasta la forma de caminar revelaron tensiones, dudas y disputas simbólicas por el liderazgo del encuentro.
Para entender lo que no quedó en las declaraciones oficiales ni en los comunicados, EL COLOMBIANO consultó a Jaime Andrés Ferrer, abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana y experto en comunicación no verbal y negociación estratégica, quien analizó las imágenes del saludo, el recorrido y la conversación entre ambos mandatarios.
“La comunicación no verbal es un complemento científico de la negociación. Permite comprender lo que las personas no dicen, pero manifiestan con su cuerpo. Para que un gesto sea válido debe repetirse con una confiabilidad mínima del 85%”, explicó.