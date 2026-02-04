x

¿Lo mató el susto? Taxista se infartó luego de que su carro se estrellara en el nororiente de Medellín

Una falla mecánica provocó el accidente que solo había dejado daños materiales. Cuando llamó al propietario del taxi a contarle lo sucedido, sufrió la falla cardíaca.

  • Los agentes del CTI de la Fiscalía realizaron la inspección al cuerpo sin vida del taxista Joaquín Emilio Ríos Rendón. FOTO: ARCHIVO
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 5 horas
bookmark

Tras el choque del taxi en el que trabajaba, un conductor falleció en la mañana de este miércoles producto de un infarto. Todo luego de que su vehículo se rodara por una pendiente y después de contactarse con el dueño del automotor para contarle lo sucedido, este hombre murió en el asiento delantero de su siniestrado automotor.

Los hechos ocurrieron a las 4:00 de la mañana de este miércoles en la carrera 48 con la calle 101, en este barrio de la comuna 2 (Santa Cruz), nororiente de Medellín, cuando el automotor se desengranara después de que el conductor se bajara al ver que este no encendía. Luego de rodar por una pendiente sin control varios metros, el carro se estrelló contra otro vehículo estacionado.

“Asustado, procede a dirigirse hasta el lugar de la colisión y desde ahí realiza llamadas telefónicas al propietario del vehículo y a la aseguradora”, señalaron los testigos del accidente.

Entérese: Ojo: esta mañana choques en la autopista Medellín-Bogotá y en Las Palmas

Hasta ahí, este siniestro sería uno de los 2.884 accidentes que se registraron este año en las vías de ciudad, según la Secretaría de Movilidad de Medellín.

Cuando este taxista, identificado como Joaquín Emilio Ríos Rendón, fue a buscar la documentación al momento de llegar la aseguradora, se desplomó inmediatamente en el asiento delantero del vehículo.

Le puede interesar: Tragedia en la vía Panamericana: varios muertos tras choque entre bus y tractocamión

La comunidad, al ver esta situación, le brindó primeros auxilios, mientras llamaban a la línea de emergencias 123. Cuando la ambulancia llegó al sitio, se encontró con que este hombre había fallecido.

Al ver las circunstancias en las que se produjo la muerte de este taxista y que un médico legista no certificó la muerte, los agentes del CTI de la Fiscalía realizaron la inspección judicial.

Se espera que en Medicina Legal se hagan las evaluaciones correspondientes para establecer plenamente las causas de su fallecimiento, aunque sus allegados expresaron que este conductor tenía antecedentes de problemas cardiovasculares.

