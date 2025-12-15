Apúntese: lanzan plan de subsidios para viviendas urbanas en Antioquia

Hasta el próximo 30 de enero está vigente el periodo para postularse a una de las viviendas nuevas que subsidiará la Gobernación en distintos cascos urbanos de los municipios antioqueños.
Le recomendamos leer: En VIP-VIS la región seguirá creciendo
En total, la administración departamental apropió 75.000 millones de pesos del presupuesto con el fin de otorgar hasta 2.690 apoyos económicos y que familias de bajos recursos accedan a la posibilidad de contar con un techo propio, mediante la iniciativa denominada ‘VIVA Mi Casa – año nuevo, casa nueva’.
La cantidad que entregarán a las familias que salgan beneficiadas será el equivalente al 10% del valor de una vivienda de Interés Social (VIS) y al 20% en el caso de Vivienda de Interés Prioritario (VIP).