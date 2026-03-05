Arranca adjudicación de tramo que corresponde a la Nación para vía a corregimiento El Aro en Ituango

El Ministerio de Transporte inició el martes 3 de marzo el proceso de adjudicación para el mejoramiento y construcción de la vía entre El Aro, Puerto Valdivia y Presa, en jurisdicción del municipio de Ituango, Norte de Antioquia, una intervención que contará con una inversión total de $53.000 millones y que se hizo en cumplimiento de una sentencia que ordena la reparación colectiva a las víctimas en este corregimiento.

La obra hace parte del programa Vías para la Paz y contempla la construcción de 5,2 kilómetros de vía nueva, además de dos puentes vehiculares y obras de estabilización de taludes. Con estas intervenciones se busca responderles a las víctimas que por años han buscado mejorar esta vía del norte del departamento.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, destacó que el proyecto busca llevar infraestructura a zonas históricamente afectadas por el aislamiento.

“Hoy damos un paso concreto para llevar infraestructura y oportunidades a territorios que durante años estuvieron aislados. Con Vías para la Paz estamos conectando comunidades, fortaleciendo la presencia del Estado y generando condiciones para el desarrollo en regiones como Ituango”, afirmó.

Según el Ministerio, el contrato de obra asciende a $48.851 millones y actualmente se encuentra en la fase de presentación de observaciones al informe de evaluación, mientras que la audiencia de adjudicación inició este miércoles.

De manera paralela, el proceso de interventoría, estimado en $4.148 millones, está en fase de presentación de ofertas bajo la modalidad de concurso de méritos abierto. Se prevé que este componente inicie su ejecución el 19 de abril de 2026.

Dentro de las condiciones contractuales, el futuro contratista deberá revisar y complementar los estudios y diseños existentes, llevándolos de Fase 2 a Fase 3, además de adelantar los trámites prediales y ambientales necesarios para garantizar la ejecución técnica del proyecto.