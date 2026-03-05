Gabriel Gilinski revela detalles del negocio con Geopark para invertir en Venezuela y Argentina

Una nueva movida empresarial sacudió al sector energético de Latinoamérica en la mañana de este 5 de marzo, cuando el Grupo Gilinski anunció su entrada en la petrolera GeoPark tras adquirir el 20% de la compañía mediante una inversión cercana a los US$107 millones.
La operación se realizó a través de Colden Investments S.A., un vehículo privado de inversión de la familia Gilinski. Con este movimiento el conglomerado compró más de 12,8 millones de acciones de la petrolera.
El empresario Gabriel Gilinski explicó en entrevista con La FM que la decisión fue acordada con la junta directiva y la administración de la compañía como una forma de respaldar su crecimiento.
“La entrada nuestra a GeoPark, en los mejores términos, fue convenida con la junta directiva y con la administración. Es una medida para apoyar y habilitar el crecimiento”, afirmó.
