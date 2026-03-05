Gabriel Gilinski revela detalles del negocio con Geopark para invertir en Venezuela y Argentina

Una nueva movida empresarial sacudió al sector energético de Latinoamérica en la mañana de este 5 de marzo, cuando el Grupo Gilinski anunció su entrada en la petrolera GeoPark tras adquirir el 20% de la compañía mediante una inversión cercana a los US$107 millones. La operación se realizó a través de Colden Investments S.A., un vehículo privado de inversión de la familia Gilinski. Con este movimiento el conglomerado compró más de 12,8 millones de acciones de la petrolera. El empresario Gabriel Gilinski explicó en entrevista con La FM que la decisión fue acordada con la junta directiva y la administración de la compañía como una forma de respaldar su crecimiento. “La entrada nuestra a GeoPark, en los mejores términos, fue convenida con la junta directiva y con la administración. Es una medida para apoyar y habilitar el crecimiento”, afirmó. Lea más: Grupo Gilinski entra a GeoPark con inversión de US$107 millones y se convierte en su mayor accionista

La apuesta energética: crecer más allá de Colombia

Aunque la petrolera tiene operaciones importantes en Colombia, la estrategia del grupo inversor apunta a expandirse en toda la región, en especial en Venezuela y Argentina. Según Gilinski, el potencial energético latinoamericano sigue siendo amplio, pero requiere capital e inversión para materializarse. “Hay energía en Colombia, pero eso requiere inversión, y eso lo vamos a hacer”, aseguró. Sin embargo, el foco estratégico no se limita al mercado colombiano. El empresario explicó que la verdadera oportunidad está en proyectos de gran escala en otros países.

Vaca Muerta en Argentina es el gran objetivo energético

Uno de los activos que más interés despierta dentro del portafolio de la petrolera es la formación de Vaca Muerta, ubicada en Argentina. Esta formación geológica es considerada una de las mayores reservas de hidrocarburos no convencionales del mundo. “La verdadera oportunidad que yo estoy viendo es el proyecto de Vaca Muerta en Argentina”, señaló Gilinski. GeoPark ya tiene presencia en ese país gracias a inversiones realizadas previamente, lo que abre la puerta a ampliar operaciones en uno de los desarrollos energéticos más relevantes del planeta en petróleo y gas, a través del fracking.

Venezuela, otra frontera energética para crecer

Durante la entrevista, el empresario también puso sobre la mesa el potencial del mercado petrolero de Venezuela. Recordó que el país llegó a producir cerca de 3,5 millones de barriles diarios en su punto más alto, pero hoy esa cifra no supera los 800.000 barriles diarios. Para Gilinski, esa brecha abre un espacio significativo para nuevas inversiones. “La oportunidad más grande para GeoPark está en poder penetrar y crecer en Venezuela”, afirmó. Según explicó, existen señales desde el gobierno de Estados Unidos y del gobierno interino venezolano de interés en reactivar la industria petrolera. En contexto: Estados Unidos autoriza operación en Venezuela de cinco grandes petroleras, ¿quiénes son?

Confianza en Felipe Bayón y el equipo directivo

Otro factor clave en la decisión de inversión fue la confianza en el equipo directivo de la petrolera. La compañía es liderada por Felipe Bayón, quien cuenta con más de 30 años de experiencia en la industria energética. Bayón fue presidente de Ecopetrol y antes trabajó más de dos décadas en el sector petrolero en Estados Unidos. “Lo analizamos durante un par de meses. Lo más importante es nuestra confianza en el equipo directivo y en la administración liderada por Felipe Bayón”, explicó Gilinski. El empresario añadió que la operación también busca respaldar a la compañía en un momento en que ha recibido ofertas no solicitadas de otros inversionistas.

GeoPark, además, cotiza en la Bolsa de Nueva York, lo que abre la puerta a atraer capital internacional interesado en el negocio energético de América Latina. Para el grupo inversor, el objetivo va más allá de aumentar la producción de crudo. “No estoy viendo un negocio que simplemente quiera pasar de X barriles a Y barriles”, afirmó Gilinski. La meta, según explicó, es construir una plataforma energética regional con presencia en varios países. “Lo que estoy viendo es la capacidad de crear realmente una plataforma que, con el tiempo, pueda convertirse en una de las más importantes de América Latina”, agregó. Siga leyendo: “La manera más rápida de resolver el problema de gas es haciendo fracking”: Felipe Bayón, CEO de GeoPark

Debate político en Colombia