El ferrocarril de Antioquia renacerá: Asamblea aprobó $1,6 billones para iniciar obras

La Asamblea de Antioquia aprobó en segundo y último debate el proyecto de ordenanza que autoriza comprometer vigencias futuras excepcionales para dar inicio al proyecto del Tren Multipropósito de Antioquia, una de las apuestas de infraestructura más ambiciosas del departamento.

La iniciativa, presentada por la Gobernación de Antioquia, permitirá respaldar una inversión estimada en $1,69 billones, calculados en valores constantes de 2028, con un horizonte de ejecución que se extiende entre los años 2028 y 2056, garantizando su sostenibilidad fiscal y financiera conforme a la normatividad vigente.

El proyecto de ordenanza fue presentado en ponencia por los diputados Juan Esteban Villegas y Jonathan Roldán. En diálogo con EL COLOMBIANO, el diputado Roldán destacó que la aprobación es un avance concreto para comunidades del norte del Valle de Aburrá como Bello, Copacabana, Girardota y Barbosa, municipios que históricamente han esperado la recuperación del corredor férreo.

El corporado afirmó que esta decisión no se limita a un solo proyecto, sino a un “conglomerado de ideas” orientadas a recuperar las antiguas trochas férreas del departamento y que gracias a esta iniciativa cerca de 56 municipios de Antioquia se verán beneficiados.

Le puede interesar: Vías del Tren del Río serán compatibles con el metro de Medellín

“Más que el Tren del Río, aquí hay una apuesta por recuperar un camino ya andado en Antioquia, que fueron las trochas de los trenes. Es una visión que se viene trabajando desde gobiernos anteriores y que hoy empieza a tomar forma con voluntad política”, afirmó Roldán.

El proyecto férreo está concebido en tres grandes tramos. El primero de ellos comprende un segmento de 99,6 kilómetros entre La Pintada y Caldas, que tendría un valor aproximado de $5,6 billones. El segundo consta de 63 kilómetros entre Caldas y Barbosa, por un valor de $8,33 billones. El tercero abarca 127,5 kilómetros entre Barbosa y Puerto Berrío, por un valor de $8,77 billones.

A su vez, el corredor férreo se ha estructurado en dos etapas que sumadas valen $11,63 billones a pesos constantes de 2025. La primera, comprende un corredor de 29,8 km entre Bello y Barbosa de $2,6 billones y la segunda un corredor entre Barbosa y Puerto Berrío de $8,77 billones.

Según había anticipado el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, con los $1,6 billones aprobados este miércoles por la Asamblea se busca bien sea arrancar de una vez con el tramo entre Bello y Barbosa, o emprender en alianza con un privado para construir en un solo gran proyecto todos los tramos entre Caldas y Puerto Berrío.

“La Promotora Ferrocarril de Antioquia está estudiando si hay privados interesados en habilitar la conexión férrea desde Puerto Berrío hasta Caldas. En ese caso, este monto de la ordenanza sería el aporte público para el inversionista privado”, había expresado Rendón.

Lea más: Antioquia pondrá case de $2,6 billones para llevar el tren de Bello a Barbosa

No obstante, dicha definición aún está pendiente de una estructuración final.

“Es una decisión para que el departamento, con recursos propios, pueda estructurar el proyecto, buscar un socio estratégico y avanzar hacia una alianza público-privada”, apuntó Roldán.

Por su parte, el secretario de Infraestructura de Antioquia, Luis Horacio Gallón Arango, reiteró que el objetivo es sacar adelante los tramos 2 y 3 del corredor férreo (Caldas–Puerto Berrío), con 190,5 km, 19 estaciones —ocho de ellas integradas con la Línea A del Metro— y tres infraestructuras logísticas especiales para la carga en Primavera, Barbosa y Puerto Berrío, concebido como un eje estructurante de conexión regional y nacional.

El funcionario añadió que la obra permitirá articular el sur del Valle de Aburrá con el Nordeste antioqueño y el Magdalena Medio, fortaleciendo la integración logística del departamento con el centro y oriente del país.

“Vamos a construir el Tren Multipropósito para movilizar transporte de pasajeros y carga; además, se mejorará la capacidad logística y de transporte de nuestro departamento”, expresó Gallón.