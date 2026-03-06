Antioquia asumirá más obras del Túnel del Toyo que eran compromiso del Gobierno Petro

En una decisión que busca no frenar más la terminación del Túnel del Toyo, la Gobernación de Antioquia anunció que ampliará el alcance de sus inversiones actuales para cubrir obligaciones que inicialmente correspondían al Instituto Nacional de Vías (Invías), entidad del Gobierno de Gustavo Petro.
La Secretaría de Infraestructura de Antioquia confirmó que asumirá las adecuaciones eléctricas de la obra y la construcción de las pantallas de presurización, luego de que el ente nacional manifestara que no cuenta con los recursos económicos para ejecutarlas.