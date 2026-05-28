¿Participación indebida en política del embajador Iván Velásquez? Cepeda lo anunció como su ‘zar’ anticorrupción

Desde el Hotel Ópera, en el centro de Bogotá, el candidato presidencial Iván Cepeda anunció este jueves la llegada del exministro y exmagistrado Iván Velásquez a su proyecto político, en medio de la presentación de una propuesta para crear un Sistema Nacional Anticorrupción.
Pero el anuncio, lejos de pasar inadvertido, desató cuestionamientos sobre una posible participación indebida en política por parte del actual embajador de Colombia ante el Vaticano.
Durante el evento —en el que no hubo espacio para preguntas de los periodistas, aunque fue citado como rueda de prensa— Cepeda aseguró que su eventual administración impulsará una “lucha frontal contra la macro corrupción” y reveló que Velásquez sería el encargado de dirigir el nuevo sistema anticorrupción en un eventual gobierno del Pacto Histórico.
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La propuesta busca ser materializada mediante un proyecto de ley que, según el candidato, sería presentado con mensaje de urgencia en el Congreso si llega a la Presidencia.
Sin embargo, el anuncio abrió un debate inmediato: ¿cómo puede un embajador en ejercicio ser presentado públicamente como pieza clave de una campaña presidencial sin cruzar la línea de la participación política?