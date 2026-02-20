Universidad Nacional sede Medellín apoya emergencias por lluvias en Urabá y Córdoba: cómo ayudar y dónde donar

Bajo el hashtag #SomosSolidaridadUnal, la Universidad Nacional sede Medellín activó una campaña solidaria para apoyar a las más de 13.000 familias damnificadas por las fuertes lluvias en Urabá y las casi 70.000 en el departamento de Córdoba.
De acuerdo con información suministrada por esta institución de educación superior, en la sede de la capital antioqueña hay 1.361 provenientes de varios departamentos al Norte del país, y 213 estudiantes del Urabá antioqueño, de los cuales algunos no han podido iniciar sus clases producto de las más recientes emergencias.
Es por esto que la UNAL, con el fin de ayudar a su comunidad educativa y a su vez contribuir a la crítica situación de miles de afectados, programó varias jornadas de recolección de ayudas, que se realizarán el martes 24, miércoles 25 y jueves 26 de febrero.