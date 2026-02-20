Petro volvió a referirse al niño Kevin Arley: “Lo usaron salvajemente” para decir “que su muerte es responsabilidad mía”

Aunque dijo “no quiero hablar del niño Kevin”, el presidente Gustavo Petro se refirió nuevamente este jueves, en la Plaza de Bolívar, al caso del menor de 7 años que murió esperando a que la Nueva EPS –intervenida por el Gobierno– le proporcionara un medicamento para tratar su diagnóstico de hemofilia severa A. Lea aquí: Kevin Acosta: la cara de la crisis del sistema de salud y de la indolencia de Petro y Jaramillo El mandatario, que ha estado en el centro del debate por su actitud indolente, desmarcarse de su responsabilidad en el caso e incluso revelar la historia clínica del menor, volvió a hablar de él asegurando que todo fue “un infundio y una mentira de la prensa”, para atacar a su Gobierno y que además, el caso habría dejado en evidencia la reaparición del recordado “cartel de la hemofilia”. “No quiero hablar del niño Kevin, porque lo usaron salvajemente. Sevicia de políticos para intentar decir que no estamos haciendo lo que toca y que su muerte, incluso, es responsabilidad mía”, expresó Petro montado en una tarima en la Plaza de Bolívar durante el cierre de la jornada de manifestaciones que convocó en defensa del aumento del salario mínimo.

Y aunque no lo mencionó más directamente, la muerte de Kevin Arley Acosta Pico fue la nueva razón que el presidente encontró para criticar, otra vez, a los medios de comunicación: “Un infundio y una mentira de la prensa”, dijo sobre el caso del menor. Así mismo, Petro aseguró que este caso dejó en evidencia un nuevo “cartel de la hemofilia”, recordando el escándalo de corrupción que se destapó en Córdoba y que operó entre 2013 y 2017. Siga leyendo: Critican a Petro por revelar historia clínica del niño Kevin Acosta: “es un delito” “El cartel de la hemofilia volvió a actuar (...), lo cierto es que se presentó una ley para reformar la salud, que nosotros hemos practicado una parte, pero no hemos podido avanzar de otra, porque necesitamos la ley”, agregó el mandatario. Petro y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, han sido criticados duramente por las declaraciones sobre el caso del menor. Los dos, de hecho, negaron que el menor haya muerto por la falta de medicamento para atender su enfermedad de base y, por el contrario, señalaron a la familia por permitirle dejarlo montar en bicicleta, lo que estaba haciendo cuando sufrió un golpe que agravó su condición de salud y que, según el presidente y el ministro, es una actividad que no debía hacer por ser hemofílico.

En el último Consejo de Ministros, el jefe de la cartera de Salud aseguró que, según los reportes que recibió, Kevin Arley sufrió un “accidente craneoencefálico” tras la caída en bicicleta. Además, afirmó que a los niños con hemofilia se les deben restringir actividades que puedan implicar traumas severos. “Es entendible que los niños que sufren de hemofilia tienen que estar restringidos en muchas de las actividades que puedan generarle un trauma violento y hemorrágico grave”, afirmó el funcionario. Le puede interesar: Niños con hemofilia, como Kevin Arley, sí pueden montar en bicicleta, asegura pediatra, desmintiendo la versión de Petro La tesis del ministro la retomó el presidente, quien, restándole importancia a la responsabilidad que tenía la Nueva EPS de entregarle su tratamiento, señaló a la mamá como la culpable de la muerte de su hijo por permitirle jugar. “¿Quiénes son las instituciones que deben prevenir? En primer lugar, la familia. Si se educa más, está en mejores condiciones de prevenir... Si a un niño hemofílico no se le deja subir a la bicicleta, tiene menos riesgos. Si el médico o el sistema de salud no enseña, la mamá no sabe, las mamás no nacen aprendidas, menos en los niveles educativos muy deficitarios que hay en Colombia”, expresó el presidente durante el Consejo de Ministros de esta semana cuando, revictimizó de algún modo, a la familia del menor fallecido.

Dichos argumentos fueron controvertidos por médicos, organizaciones de salud e incluso otros pacientes hemofílicos, quienes negaron que una persona con esa enfermedad no pueda montar en bicicleta. La declaración del presidente tuvo una rápida respuesta de la mamá de Kevin Arley, quien le dijo al mandatario que su hijo no murió por una actividad que realiza cualquier niño de su edad, sino por la falta de su medicamento. “Kevin podía montar en bicicleta. El hecho de que el niño tuviera una caída en bicicleta no significa que por ese lado se vayan a excusar o que digan todos que yo soy la culpable. El niño murió por falta de un medicamento que no se le puso a tiempo, cuando debía ser, no por una caída”, respondió la madre en entrevista con Blu Radio esta semana.