Petro volvió a referirse al niño Kevin Arley: “Lo usaron salvajemente” para decir “que su muerte es responsabilidad mía”

Aunque dijo “no quiero hablar del niño Kevin”, el presidente Gustavo Petro se refirió nuevamente este jueves, en la Plaza de Bolívar, al caso del menor de 7 años que murió esperando a que la Nueva EPS –intervenida por el Gobierno– le proporcionara un medicamento para tratar su diagnóstico de hemofilia severa A.
El mandatario, que ha estado en el centro del debate por su actitud indolente, desmarcarse de su responsabilidad en el caso e incluso revelar la historia clínica del menor, volvió a hablar de él asegurando que todo fue “un infundio y una mentira de la prensa”, para atacar a su Gobierno y que además, el caso habría dejado en evidencia la reaparición del recordado “cartel de la hemofilia”.
“No quiero hablar del niño Kevin, porque lo usaron salvajemente. Sevicia de políticos para intentar decir que no estamos haciendo lo que toca y que su muerte, incluso, es responsabilidad mía”, expresó Petro montado en una tarima en la Plaza de Bolívar durante el cierre de la jornada de manifestaciones que convocó en defensa del aumento del salario mínimo.