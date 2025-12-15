Video | “Hasta siempre”: el último llamado a lista en conmovedora velatón por víctimas de accidente en Remedios

Con 16 pupitres y cada uno con la foto de los 16 egresados fallecidos en el accidente de tránsito en Remedios, Antioquia, la comunidad educativa del Liceo Antioqueño, de Bello, así como decenas de personas que venían de otros sectores de este municipio, realizaron una velatón en la noche de este domingo por las víctimas de esta tragedia vial en la que murieron jóvenes, entre los 16 y 18 años, que hasta hace dos semanas eran parte de la institución.
En las afueras de esta institución educativa, ubicada en el barrio Molinares (cerca del Hospital Mental), de Bello, se congregaron tanto familiares como allegados y vecinos en una sola voz: pedir por la memoria de los estudiantes fallecidos y orar por la recuperación de quienes están lesionados y batallan por su vida en un centro asistencial.