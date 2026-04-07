Antioquia invierte más de $680 millones en recuperar playas del Urabá afectadas por lluvias, ¿en qué municipios?

La Gobernación de Antioquia indicó que, por medio del Dagran y una inversión que supera los $680 millones, avanza en la recuperación de las zonas costeras del Urabá antioqueño.

Según detalló el gobierno departamental, estos recursos fueron destinados a los municipios de San Juan de Urabá, Necoclí y Arboletes, así como al Distrito de Turbo que hacen parte del Plan de Acción Específico para la Recuperación (PAER). Esta estrategia busca no solo atender los daños que las lluvias han dejado en estas zonas costeras, sino también impulsar la reactivación económica de la subregión.

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La inversión contempla una serie de intervenciones orientadas a restablecer las condiciones ambientales, paisajísticas y turísticas de las zonas afectadas. En este sentido, uno de los principales enfoques es la recuperación de playas que resultaron impactadas por el fenómeno de mar de leva, mediante labores de limpieza, remoción de material y procesos de regeneración costera.

Entre los puntos priorizados se encuentran las playas de río Hobo y El Volcán, así como los sectores de Mi Remanso y el Muelle, en el municipio de Arboletes.