Harán nueva vía hacia la vereda Granizal de Bello, donde hace poco murieron 25 personas por alud

La Alcaldía de Bello informó que ya adquirió una gran faja de terreno y que comenzará las obras. Advirtió que el uso es totalmente gratuito.

Redacción El Colombiano
hace 9 horas
La alcaldía de Bello anunció que acaba de adquirir una franja amplia de terreno para consolidar la vía de ingreso hacia la vereda Granizal desde la autopista Medellín Bogotá, con lo cual se mejora de manera importante el acceso a toda esta zona y en especial a barrios como Regalo de Dios, El Siete y Oasis.

El lote adquirido por la administración de este municipio del norte del Valle de Aburrá tiene una dimensión de 13.213,308 metros cuadrados.

Granizal queda en el límite con Medellín, en un área donde a finales de junio de este año se presentó una tragedia después de que un desprendimiento de tierra de grandes proporciones sepultara a 25 personas que fallecieron.

Con la nueva vía se mejorará la accesibilidad hacia ese sector y la integración con el centro urbano, facilitando así mismo el transporte, mejores condiciones de seguridad y posibilidades de que en caso necesario las emergencias sean atendidas de manera más oportuna, entre otros servicios.

La Secretaría de Obras Públicas de Bello informó que iniciará próximamente las obras de adecuación y mejoramiento de este carreteable, con la intención de garantizar un paso vehicular accesible y funcional para todos los habitantes.

Adicionalmente, recordó que el paso por esta vía es totalmente gratuito. Esto obedecería a la presencia de grupos ilegales en la zona que hacen cobros a la comunidad.

“Esta cesión es un ejemplo de cómo, mediante la cooperación entre ciudadanía e institucionalidad, se pueden transformar realidades concretas, facilitar el acceso a servicios, generar seguridad vial y proyectar un desarrollo urbano incluyente”, dijeron fuentes de la Alcaldía de Bello.

A finales de junio, en esta vereda hubo un deslizamiento que dejó como balance 25 personas muertas. FOTO: ALCALDÍA

El más grande asentamiento de desplazados

El Granizal es una frontera en la parte alta de Bello y Medellín que ha crecido de manera informal durante los últimos años, mediante una ocupación irregular con intervenciones a los terrenos hechas de manera antitécnica para levantar viviendas sin licencias oficiales. Esto ha sido facilitado por el aislamiento que sufre.

De hecho, es considerado el asentamiento de población desplazada más grande de Antioquia y el segundo del país, superado solo por Altos de Cazucá, en Soacha, según la Acnur. Se estima que hoy día más de 37.000 personas habitan los ocho sectores en los que se ha extendido este asentamiento en los extramuros de Bello.

La falta histórica de agua potable y de alcantarillado ha sido una de las grandes batallas de esta comunidad. Durante años, sus habitantes se vieron obligados a cargar el agua en canecas, a consumirla de fuentes contaminadas o a pagarles a los grupos ilegales que, durante años, le arrebataron la operación de los acueductos veredales a las juntas comunales.

El pasado 25 de junio se registró allí el colapso de cerca de 70.000 metros cúbicos de tierra, con 1.984 personas afectadas de 487 familias.

Al final, el balance fatal dejó 25 personas fallecidas, tras una operación de rescate que duró casi dos semanas, siendo la mayor tragedia ocurrida en el Valle de Aburrá en muchos años.

Utilidad para la vida