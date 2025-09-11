Video | Alerta por nuevo avistamiento de una manada de hipopótamos en Doradal, Antioquia

Son al menos siete hipopótamos que se ven pastando, tranquilos, en medio de la noche, en el corregimiento Doradal, en Puerto Triunfo, en el Magdalena Medio antioqueño. La escena se ha repetido hasta el cansancio: los animales salen solos o en manada, recorren las calles del pueblo, a veces se acercan mucho a la gente, en ocasiones hay denuncias de que matan ganado, los habitantes los graban y en redes sociales los videos se viralizan.
Además puede leer: Hay que erradicar 30 hipopótamos cada año para evitar la catástrofe en el Magdalena Medio
Es una escena tan repetida como las alarmas que prenden cada tanto autoridades ambientales como Cornare, cada vez que se dan avistamientos, porque aunque las especies pueden lucir curiosas y adorables y el deber es proteger la fauna, lo cierto es que estos en particular también representan importantes riesgos para los pobladores, afectan los ecosistemas y las especies endémicas de la zona y se reproducen sin control desde que Pablo Escobar trajo unos cuantos individuos de África para su zoológico en la Hacienda Nápoles, que luego quedaron a la deriva y terminaron generando una población de más de 200 hipopótamos en la región del Magdalena Medio y no solo en territorio antioqueño.
En fin, tras conocerse el más reciente avistamiento de hipopótamos en Doradal, que quedó grabado en un nuevo video, David Echeverri López, jefe de la Oficina de Gestión de la Biodiversidad de Cornare, reiteró que estos animales fueron catalogados en Colombia como una especie invasora y que su presencia representa una problemática ambiental y social que desborda las capacidades financieras y técnicas de la corporación para encontrar soluciones de fondo y evitar que la población aumente.