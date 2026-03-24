Lo encontraron con un letrero: violento homicidio en Concordia enciende alertas en el Suroeste antioqueño

Un macabro hecho tiene en alerta a las autoridades del municipio de Concordia, en el Suroeste del departamento, tras el hallazgo sin vida de un hombre en zona rural. Según las pesquisas judiciales, la víctima fue identificada como Luis Fernando Gómez Rendón, un hombre de 50 años, conocido con el alias de “Merengue”. En la información preliminar aparece que el cuerpo de Gómez fue hallado el 22 de marzo en la vereda Santa Rita, a unos 20 minutos del casco urbano del municipio.Según el reporte, el cuerpo fue encontrado dentro de la vivienda donde residía la víctima, con signos de extrema violencia y desmembramiento. Lea también: Misteriosa muerte en Bello: joven habría fallecido por inhalar sustancia química Además, en el lugar fue hallado un mensaje que hacía referencia a que supuestamente la víctima haría parte de un grupo armado ilegal; sin embargo, este aspecto es materia de investigación por parte de las autoridades. De acuerdo con la información preliminar, este caso estaría relacionado con un posible ajuste de cuentas entre estructuras criminales que operan en la zona. La inspección técnica del cuerpo fue realizada por unidades de investigación judicial, que ahora avanzan en la recolección de pruebas para esclarecer lo ocurrido. Este hecho se suma a un panorama complejo de seguridad en el Suroeste de Antioquia, pues la subregión figura entre las que más aumento de casos de homicidio registra en 2026. La tendencia ya venía en crecimiento: en 2025 se reportaron más de 200 homicidios en esta subregión, evidenciando un incremento significativo frente al año 2024. En los primeros días de 2026, las autoridades ya habían advertido un aumento de homicidios en el departamento, con 54 casos registrados solo entre el 1 y el 9 de enero, lo que representó un incremento del 125% frente al año anterior. Las autoridades han señalado que muchos de estos hechos están relacionados con disputas entre grupos ilegales por el control del territorio y actividades ilícitas. Lea también: En Colombia mataron a 40 personas cada día en 2025, el año más violento de la última década Bloque de preguntas y respuestas