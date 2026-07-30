Débora Arango: la gran protagonista de la Temporada Cultural

Este sábado primero de agosto se inaugura en el Museo de Antioquia El mundo en primera persona, una sala dedicada al universo más íntimo de la maestra Débora Arango, que incluye una selección de 118 obras, entre pintura, acuarela, dibujo y cerámica, que invitan a descubrir una dimensión mucho más cercana y personal de la gran artista paisa.
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La exposición marca el inicio de la segunda edición de la Temporada Cultural, la iniciativa que nació para promover, articular y visibilizar el ecosisitema cultural local entre propios y visitantes.
–Este año, la ciudad va a rendirle un homenaje muy importante a la maestra Débora Arango, una de las artistas más importantes del siglo XX en este país. Vamos a reunir organizaciones culturales que van a presentar una programación para que la ciudad pueda recorrer la obra de esta importante artista: Museo de Antioquia, Museo de Arte Moderno, Museo Pedro Nel Gómez y Casa Museo Otraparte. Los esperamos del 25 de septiembre al 25 de octubre para que vivamos a Medellín en clave de cultura –dice Lina Botero, directora de la Promotora Cultural.
Así, la ciudad se rinde a Débora, celebra su vida y su legado, y empieza a saldar una deuda pendiente con la maestra: darle visibilidad, ponerla en el centro de su historia.