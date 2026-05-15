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Después de una vida nómada, artista paisa hace barcos con objetos de la calle

Un artista antioqueño trabaja con objetos que encuentra en la calle.

  • Luis Eduardo Sanín es artesano, vive en la calle con su perra Luciana. Hace barcos para no olvidar su arte. FOTO Julio herrera
    Luis Eduardo Sanín es artesano, vive en la calle con su perra Luciana. Hace barcos para no olvidar su arte. FOTO Julio herrera
El Colombiano
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hace 27 minutos
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Luis Eduardo Sanín usa las palabras artesano y hippie para definirse. Con ochenta años, vive al borde de una canalización, a la altura del Naranjal y frente a unos talleres mecánicos. Detrás de su taller al aire libre, hay una escultura de la Virgen María, que pinta con colores distintos cada cierto tiempo. La llama La Virgen de la Calle porque apareció luego de una crecida de la quebrada.

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Sanín dice que construye barcos desde 1965. No habla de aprendizaje formal ni de técnicas académicas. Para él, el oficio se resume en hacer. “El aprender no es sino empezar a hacer”, dice mientras trabaja en una de sus embarcaciones, fabricada con fragmentos recogidos de la calle y materiales reutilizados.

El artesano cuenta que durante su juventud hizo parte del movimiento hippie de los años setenta en Colombia. Recorrió caminos, convivió con otros viajeros y vivió de fabricar artesanías, collares y objetos hechos a mano. Rechaza que lo llamen mochilero. “Nosotros no éramos mochileros. Éramos hippies”, insiste. Según relata, viajaba en grupos de 10 o 15 personas y aprendió a fabricar objetos mientras recorría distintas regiones del país. También navegó durante tres años en la Flota Mercante, experiencia que, asegura, le permitió conocer puertos y observar embarcaciones que luego comenzó a reproducir en miniatura.

Entre sus recuerdos menciona estudios en dibujo artístico y un paso breve por la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Dice que cursó seis semestres antes de abandonar la carrera. También recuerda haber pertenecido al Ejército Nacional, donde alcanzó el rango de cabo segundo y permaneció durante seis años.

Sanín asegura que puede fabricar cualquier tipo de pieza artesanal. Aunque los barcos son las obras más visibles en su espacio, afirma que también pinta y realiza esculturas. Varias de las embarcaciones que fabrica reciben nombres propios. Entre ellas menciona “La Virgen del Mar” y “Almirante Padilla”. Algunas terminan regaladas y otras desaparecen cuando, según cuenta, funcionarios de espacio público retiran objetos de la zona donde trabaja.

El artesano asegura que ya no produce piezas con fines comerciales. Explica que continúa haciéndolas para mantener vivo el oficio y no olvidar lo aprendido durante décadas. “Los hago es para no olvidar mi ciencia. Si yo veo una cosa tirada que me sirve, la voy a recoger”, afirma.

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El tiempo de elaboración depende de cada obra. Dice que, si alguien le encargara un barco, podría terminarlo en cinco días. Sin embargo, la mayoría de sus creaciones avanzan lentamente, sin fechas límite ni pedidos definidos. En medio de la conversación también aparece Luciana, una perra que lo acompaña desde hace 11 años y que se mueve a su lado mientras trabaja. Sanín la llama “su compañía” y asegura que transformó su vida desde que llegó siendo cachorra.

“Es como una hija”, dice mientras le habla y le da instrucciones. A su lado permanece una bicicleta a la que llama “el caballito de acero”, otro de los objetos que forman parte de su dia a día. En sus relatos mezcla recuerdos de juventud, viajes, arte, religión y experiencias en la ciudad. A veces corrige palabras, rechaza etiquetas y vuelve una y otra vez sobre la idea de que el conocimiento no proviene únicamente de la academia.

“Ser artesano es hacer”, dice.

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