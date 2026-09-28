¿Quiere quemar grasa? Este ejercicio activa la lipólisis en solo 7 días, según estudio

Perder grasa no empieza necesariamente cuando la báscula empieza a bajar. El organismo puede poner en marcha cambios relacionados con el uso de la grasa como fuente de energía mucho antes de que se produzca una pérdida de peso visible. Un nuevo estudio ha analizado qué sucede durante los primeros días de entrenamiento de fuerza; aunque se trata de una investigación preliminar realizada en ratones, los resultados apuntan a que una semana de ejercicio de fuerza puede ser suficiente para provocar cambios en el tejido adiposo, incluso antes de que se produzca una pérdida de peso.
En un experimento realizado en la Universidad Estatal de Campinas (UNICAMP), los investigadores observaron que un breve período de entrenamiento de fuerza activó mecanismos involucrados en la descomposición de la grasa, redujo el tamaño de las células adiposas y disminuyó la grasa alrededor de los intestinos de los animales.
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Tan solo siete días de entrenamiento de fuerza aumentaron la quema de grasa visceral en ratones obesos, incluso antes de que se observara pérdida de peso en la báscula, señala el estudio, publicado en la revista ‘Life Sciences’, que tuvo como objetivo comprender cómo responde el tejido adiposo al inicio del entrenamiento de fuerza, antes de que la pérdida de peso pudiera afectar los resultados.
“Siempre hemos oído que el ejercicio físico quema grasa y ayuda a perder peso. Pero rara vez nos paramos a pensar cómo sucede, cuánto ejercicio se necesita y qué significa realmente esa quema de grasa”, afirma Leandro Moura, médico, profesional de la educación física, profesor de la UNICAMP, autor del estudio y coordinador del Laboratorio de Biología Celular del Ejercicio (ECeBiL).