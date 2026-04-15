Los 13 puntos críticos del conflicto armado que afectan a Colombia, según los militares

En Colombia hay 13 conflictos focalizados entre grupos armados ilegales que están generando zozobra en la población y mantienen en alerta a las autoridades, dado que producen homicidios, desplazamientos forzados, confinamientos, masacres y desapariciones.

Esta es una de las conclusiones del informe de gestión del Comando General de las Fuerzas Militares, presentado con ocasión de los primeros 100 días bajo la dirección del general Hugo Alejandro López Barreto.

El documento presenta un mapa de Colombia, en el que se observa una concentración de dichos conflictos en la Costa Pacífica y en la frontera con Venezuela.

Los siguientes son los enfrentamientos, según el análisis de las Fuerzas Militares:

1). En Norte de Santander: hay choques entre el ELN y el frente 33 del Estado Mayor Central de los Bloques y Frente (EMBF), la disidencia de las Farc que comanda Alexánder Díaz Mendoza (“Calarcá”).

En ese departamento, además, hay una disputa entre el Clan del Golfo y “los Pachenca”.

2). En el sur de Bolívar: ahí la disputa, que también afecta al Nordeste de Antioquia, es entre el Clan del Golfo contra el frente 4 del EMBF y el ELN.

3). Bajo Cauca antioqueño: aquí se repiten los mismos actores criminales del anterior, lo que refleja que esa guerra está en proceso de expansión. En este punto, ya no es el frente 4 sino el 36 del EMBF el que está involucrado.

4). Arauca: en este departamento fronterizo hay dos disputas activas, la del ELN contra el Estado Mayor Central de las Farc (EMC), que comanda Néstor Vera Fernández (“Iván Mordisco”); y la del ELN contra la Segunda Marquetalia, otra disidencia fariana que lidera Luciano Marín Arango (“Iván Márquez”) desde Venezuela.