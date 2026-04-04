Las ‘escuelas de drones’ con las que ELN y disidencias escalan el conflicto armado en el país

La existencia de una escuela clandestina para adiestrar a noveles terroristas en el ataque con enjambres de drones en la región del Catatumbo, tiene a las agencias de seguridad colombianas con las alertas disparadas.
Atentados con esa modalidad implicarían el despliegue de varias máquinas coordinadas en el aire, con software de inteligencia generativa, que podrían arrojar múltiples granadas de mortero con un efecto devastador.
Aunque de momento no se han registrado ataques de este tipo, los investigadores creen que los cursos iniciaron en 2025 y ya están avanzados.
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