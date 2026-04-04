Las ‘escuelas de drones’ con las que ELN y disidencias escalan el conflicto armado en el país

La existencia de una escuela clandestina para adiestrar a noveles terroristas en el ataque con enjambres de drones en la región del Catatumbo, tiene a las agencias de seguridad colombianas con las alertas disparadas. Atentados con esa modalidad implicarían el despliegue de varias máquinas coordinadas en el aire, con software de inteligencia generativa, que podrían arrojar múltiples granadas de mortero con un efecto devastador. Aunque de momento no se han registrado ataques de este tipo, los investigadores creen que los cursos iniciaron en 2025 y ya están avanzados. Amplíe la noticia: Eran drones de alta capacidad y sobrevolaron el vertedero: revelan detalles de la alerta en Hidroituango

De acuerdo con fuentes militares, dicha escuela está en Filo Gringo, un corregimiento localizado a una hora de camino de la cabecera urbana de El Tarra, en Norte de Santander. Es un área peligrosa y de difícil acceso. Desde ese centro de adiestramiento se habrían coordinado atentados que causaron graves destrozos en la población civil. Aún no se sabe si fueron errores de los pilotos o si en efecto impactaron los objetivos que pretendían. Uno de ellos ocurrió el 16 de mayo de 2025 en el vecino municipio de Tibú. Desde uno de estos aparatos fue lanzada una granada de mortero que cayó en una humilde casa de la vereda Veinte de Julio, en el corregimiento Versalles. Rompió el techo de zinc y explotó en la habitación que compartían Marli Aragón Vaca y su hijo Luis Antonio, de 12 años, quien murió. Doce personas más, incluyendo a la madre, sobrevivieron con heridas, según la Asociación Campesina del Catatumbo.

A los siete días (mayo 23/25) sucedió otro hecho similar en Tibú, en un paraje semiboscoso conocido como Tres Curvas. El artefacto destruyó varias casas de tabla, algunas de las cuales se usaban como bodega para almacenar hoja de coca. Por fortuna no había gente en ese momento. El más reciente caso ligado a esa escuela clandestina, presuntamente, se presentó el 12 de marzo de 2026, allá mismo en el corregimiento Filo Gringo, de El Tarra. Según la Personería Municipal, drones con megáfonos adaptados rondaron varios caseríos emitiendo mensajes amenazantes. Esto provocó el desplazamiento forzado de 84 personas, incluyendo a 33 menores de edad.

Las escuelas de “la Abuela”

¿Pero quiénes están detrás de este centro de adiestramiento? De acuerdo con las fuentes militares, está al servicio del Ejército de Liberación Nacional (ELN), y su custodia y administración le fue delegada al Frente de Guerra Nororiental, cuyos cabecillas son Róbinson Navarro Flórez (“Alfred”); Óscar Pérez Álvarez (“Arbey”) y Leonel Salazar Roa (“Gonzalo Satélite”). Sin embargo, la figura clave para la instrucción de pilotos de drones en esa organización está en territorio venezolano: Emilse Oviedo Sierra, alias “la Abuela” o “Marta”, quien lleva por lo menos seis años oculta en el vecino país. Le puede interesar: Dron cargado de explosivos cayó sobre una casa y mató a tres personas en Segovia, Antioquia “‘La Abuela’ coordina unos campamentos en Venezuela, donde reciben a muchachos seleccionados que mandan los frentes de guerra en Colombia. También reclutan jóvenes venezolanos y les enseñan desde lo básico, que son formaciones, tiro al blanco y emboscadas, hasta el manejo de explosivos y drones”, reveló una de las fuentes consultadas. Apenas reciben la instrucción, retornan a Colombia para iniciar pruebas y compartir la enseñanza con los camaradas, tal cual sucede en el centro secreto de Filo Gringo. Pero este no es el único lugar detectado al ELN. En julio del año pasado, la Brigada 15 del Ejército allanó otro campamento de prácticas de pilotos de drones en la zona rural de Bojayá, en Chocó. Estaba al cuidado del Frente de Guerra Occidental, y el instructor, apodado “Norbey”, fue capacitado en los centros de instrucción de “la Abuela”.

“Este sujeto llegó de Venezuela, de hacer un curso de drones hace dos meses, y en el campamento implementó esta escuela, con el ánimo de recoger allí el personal del ELN en el Chocó, de todos los frentes, para poderles enseñar”, declaró en ese momento el general William Caicedo, comandante de la referida brigada. A “la Abuela”, la Inteligencia Militar le ha rastreado dos escuelas en Venezuela: una localizada en área rural del estado de Táchira, en límites con Cúcuta; y la otra en el municipio de Elorza, en el estado de Apure, fronteriza con Arauca. Ambas continúa funcionando, sin que las autoridades locales las intervengan. “La Abuela”, de 51 años, fue reclutada a los 16 en el frente Manuel Hernández el Boche, que delinquía en Quibdó y los municipios chocoanos de El Carmen, Lloró y Bagadó. Por su destreza en el campo fue ascendiendo en la estructura hasta llegar al estado mayor regional del Frente de Guerra Occidental en 2007, y en 2021 se convirtió en su principal cabecilla, tras la muerte de los predecesores en el fragor del conflicto. Es la única mujer que ha llegado a ese cargo en la guerrilla, al mando de 900 integrantes repartidos en cuatro frentes territoriales, dos compañías y una célula urbana. En la última década sobrevivió a 12 operaciones militares, incluyendo bombardeos en los que perdió un pedazo del tobillo izquierdo y se le clavaron varias esquirlas de explosivos en la espalda. Para protegerla, después de la pandemia de covid-19 el Comando Central (Coce) ordenó su traslado a Táchira, donde se convirtió en una ficha importante para la guerra de drones.

“Marlon Vásquez”, el precursor

Si bien se le atribuyen al ELN la mayoría de innovaciones en el uso de estas máquinas, los pioneros en Colombia fueron los terroristas del Estado Mayor Central (EMC) de las Farc, la disidencia que comanda Néstor Gregorio Vera Fernández (“Iván Mordisco”). La misión le fue encomendada al bloque Occidental Jacobo Arenas, que delinque en Nariño, Cauca y Valle, a órdenes de Iván Jacobo Idrobo Arredondo (alias “Marlon Vásquez”). Él es experto en toda clase de bombas y artefactos para propulsarlas y detonarlas. Las escaladas terroristas que ha ejecutado el EMC desde 2023 en el Pacífico Sur son obra suya, desde las volquetas acondicionadas con rampas artesanales para disparar cilindros cargados de explosivos, hasta carros y motos bombas, con los que ha destruido estaciones de Policía, sedes de alcaldías y establecimientos comerciales. Entérese: Estas son las características del nuevo dron de Colombia lanzado en la F-AIR 2025 de Rionegro Aunque desde 2021 ya se usaban estas máquinas para tareas de vigilancia, las adaptaciones de explosivos a los drones comenzaron en 2023 con pilotos principiantes reclutados por el frente Jaime Martínez, en la frontera de Valle y Cauca, de acuerdo con videos que algunos desertores le entregaron al Ejército. En ellos se observaron las pruebas de peso, para verificar cuántos kilos podían elevar usaban libras de arroz; las de los mecanismos para sujetar y desprender las granadas; y varios lanzamientos desde al aire hacia puntos preacordados en caminos veredales. A partir de 2024 las autoridades empezaron a registrar los atentados mediante esta modalidad, principalmente en la zona de influencia de “Marlon Vásquez”. El apogeo de estos ataques se presentó en el primer semestre de la Operación Perseo, entre octubre de ese año y mayo de 2025. En ese lapso, 1.400 militares y 27 vehículos blindados incursionaron en el corregimiento El Plateado de Argelia (Cauca), un enclave estratégico para el EMC. Le puede interesar: Antioquia comprará 39 drones y antidrones ante amenaza de grupos armados en dos regiones Los uniformados tuvieron que soportar 183 ataques de dron, que les dejaron cinco muertos y 10 heridos, orquestados por las huestes de “Marlon Vásquez”. Los militares que le siguen la pista dijeron que el centro de adiestramiento más usado por el bloque Occidental Jacobo Arenas está en un punto remoto de la cuenca del río Naya, en límites de los municipios de Buenos Aires y López de Micay, en el norte de Cauca. La protección de ese campamento está cargo del frente Jaime Martínez, así como la recepción de los candidatos a convertirse en pilotos. A veces el reclutamiento es por medio de las redes sociales, como TikTok, pero hay casos en los que se hace de manera directa en las escuelas veredal, tal cual ocurrió a principios de esta semana en un caserío de El Naya. Allí llegaron los disidentes de “Marlon Vásquez” con panfletos, cuadernos y demás material propagandístico, que repartieron entre los profesores y los aterrados estudiantes menores de edad. Así se ve en una grabación que las propias disidencias realizaron y que circuló después en internet. Lea más: Exclusivo | Intimidan con drones al helicóptero donde iba el gobernador de Antioquia en Yarumal Los adolescentes son particularmente asediados para los centros de adiestramiento de drones, por sus habilidades adquiridas para el manejo de controles remotos y facilidad para entender cómo opera esa tecnología. ¿Cuántos niños de aquella escuela no terminarán en los sitios de capacitación de “Marlon Vásquez”?

El veloz escalamiento

Entre los experimentos con bolsas de arroz en el Cauca y las pruebas para ataques tipo enjambre en el Catatumbo, apenas pasaron tres años, lo que demuestra la velocidad con la que ha escalado el uso de drones terroristas. De acuerdo con las fuentes militares, ya están usando impresoras 3D para perfeccionar las pinzas que sueltan las granadas desde el aire. El 20 de julio de 2025 se documentó el primer atentado nocturno con estos aparatos en el municipio de El Carmen, Norte de Santander. Lea también: Con explosivos y drones atacaron una estación de Policía en El Peñol, Nariño El ELN usó tres drones equipados con cámaras infrarrojas y sensores de calor, que detectaron el paso sigiloso de un pelotón de soldados del Batallón Especial Energético y Vial N°10; al soltar los explosivos, mataron a tres uniformados y dejaron a ocho heridos. Un ataque nocturno requiere mucha pericia del piloto, lo que implicaría que las escuelas clandestinas están cumpliendo su macabro objetivo. El 18 de diciembre de 2025 hubo un atentado que reveló otra innovación. Sucedió en la base militar de Aguachica, Cesar, donde el ELN atacó con drones y cilindrosbomba, matando seis soldados y dejando 31 heridos. Lo extraño es que en la base habían sistemas antidrones recientemente adquiridos, que no detectaron la amenaza. ¿Qué pasó? Tal parece que los delincuentes usaron aparatos de fibra óptica, los cuales son inmunes a las señales de radio que emiten los antidrones para neutralizarlos. Además de estas mejoras, el uso de los drones se extendió en el país, al punto de que otras organizaciones narcotraficantes los están implementando. A principios del mes se registró un combate en zona rural de Aracataca, Magdalena, entre el Clan del Golfo y “los Pachenca”, del cual se filtraron unos videos. Lea también: Más de 270 personas se desplazaron en Segovia tras masacre de familia con un dron Ahí se ve a un combatiente de este último grupo sosteniendo un dron con una granada adaptada, hasta que despega rumbo a posiciones enemigas. El pasado 19 de marzo el Ejército ubicó un centro de adiestramiento de pilotos y fabricación de explosivos para drones del Clan del Golfo, en la vereda Caño Doradas del municipio de Cantagallo, en el sur de Bolívar. El lugar era protegido por el frente Édgar Madrid Benjumea, cuyo anillo de seguridad se enfrentó a los militares. Murieron tres terroristas y tres fueron capturados. En el sitio incautaron 23 granadas de mortero, 38 artefactos explosivos, 14 detonadores y 12 metros de cordón detonante, usados por los estudiantes en sus prácticas.

¿Infiltrados en Ucrania?

Los organismos de Inteligencia están ahora tratando de confirmar una información que circula entre agencias internacionales: que los grupos criminales de Latinoamérica estarían enviando a sus integrantes a la guerra de Ucrania y Rusia, en calidad de mercenarios, para que aprendan el uso avanzado de drones y regresen a instruir a sus compinches. La primera declaración frente al tema la emitió Dimitri Medvédev, expresidente de Rusia y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad de esa nación. En julio de 2025 publicó un mensaje en Telegram, en el que instaba a EE.UU. a combatir a los carteles de narcotráfico en Ucrania. Contexto: ¿Por qué alias Yako, implicado en magnicidio de Miguel Uribe, sigue con beneficios en la JEP? Por tratarse de esa fuente, muchos analistas sospecharon que se trataba de simple propaganda, pero en los meses siguientes aparecieron fuentes que hablaban del supuesto reclutamiento para la Legión Internacional de miembros infiltrados de los carteles de Sinaloa y Jalisco, así como del Clan del Golfo y las disidencias de las Farc, quienes se presentarían al Ejército ucraniano con identidades falsas. En el caso de los colombianos, la hipótesis es que estarían usando pasaportes de Panamá y Venezuela para ocultar su prontuario. De esa manera, los criminales tendrían acceso a capacitación con instructores de Fuerzas Especiales, en tácticas modernas, para después regresar a los centros de adiestramientos del país y transmitir lo aprendido a los reclutas.

De acuerdo con fuentes de las FF.MM., desde 2024 se han registrado cerca de 1.000 ataques con drones, de los cuales el 50% lograron impactar el blanco, causando la muerte de 60 personas (entre uniformados y civiles) y millonarios daños a la infraestructura. A media que se abran más centros de adiestramiento criminal, esas cifras se van a elevar, como un peligroso dron cargado de explosivos.

Conpes para modernizar a las FF. MM.

El pasado 28 de marzo se aprobó un CONPES que destina 13 billones de pesos a la modernización de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. La decisión, avalada por el CONFIS, busca fortalecer la capacidad de respuesta frente a amenazas emergentes, como el uso de drones por parte de grupos armados ilegales. Dentro de este ambicioso plan, uno de los componentes más relevantes es el denominado “Escudo Antidrones”, que contará con una inversión de 2.8 billones de pesos.