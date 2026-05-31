La antioqueña Vanessa Pulgarín ganó el Miss Grand International All Stars 2026: qué es el concurso y por qué hizo historia

Colombia volvió a celebrar un triunfo en los certámenes de belleza internacionales gracias a Vanessa Pulgarín, quien se coronó como la primera ganadora de Miss Grand International All Stars, una competencia inédita organizada por la franquicia Miss Grand International en Bangkok, Tailandia. La antioqueña, de 34 años, superó a decenas de participantes provenientes de distintos países y logró quedarse con una corona que, más que premiar a una nueva candidata, buscó reunir a algunas de las mujeres más destacadas que han pasado por los grandes concursos de belleza en los últimos años.

¿Qué es Miss Grand International All Stars?

A diferencia de los reinados tradicionales, Miss Grand International All Stars fue concebido como una edición especial que reunió a antiguas concursantes, finalistas, ganadoras nacionales y figuras que dejaron huella en diferentes certámenes internacionales. Conozca: Vanessa Pulgarín envió contundente mensaje tras no clasificar al top cinco en Miss Universo 2025: esto dijo La organización presentó el evento como un escenario donde “la historia se encuentra con el destino”, permitiendo que mujeres con experiencia en concursos de belleza regresaran a competir por una nueva oportunidad de alcanzar una corona internacional. El formato reunió a participantes que anteriormente habían hecho parte de plataformas como Miss Universo, Miss Mundo y el propio Miss Grand International. Según la organización, la competencia busca reconocer trayectorias, experiencia y capacidad de evolución, más allá de la belleza física.

En esta primera edición participaron 56 mujeres de 38 países, quienes enfrentaron pruebas de pasarela, expresión corporal, entrevistas y diferentes actividades oficiales desarrolladas durante varias semanas en Tailandia.

¿Cómo Vanessa Pulgarín logró coronarse como la primera Miss Grand International All Stars?

Desde los primeros días de competencia, Vanessa Pulgarín figuró entre las favoritas de los seguidores de los concursos de belleza. Su desempeño en las diferentes pruebas y su presencia en redes sociales la posicionaron como una de las candidatas más fuertes del certamen. En la gala final celebrada en Bangkok, Pulgarín logró avanzar hasta la última ronda y se impuso ante la representante de Ghana, Faith María Porter, quien ocupó el segundo lugar. El tercer puesto fue para Huong Giang Nguyen, de Vietnam.

De izquierda a derecha: Faith María Porter, de Ghana; Vanessa Pulgarín, de Colombia; Huong Giang Nguyen, de Vietnam. FOTO: Miss Grand International All Stars.

La colombiana recibió la corona tras una jornada que se extendió por varias horas y que fue seguida por miles de aficionados a los reinados alrededor del mundo. Lea más: Siglo XXI y siguen los reinados: nueva miss Colombia y las colombianas en Miss Universo y Miss Internacional El triunfo también tuvo un componente especial para Colombia, ya que el país contó con dos representantes en competencia. Además de Pulgarín, participó Priscila Londoño, Miss Grand Colombia 2022, quien logró ubicarse entre las mejores del certamen.

El paso de Vanessa Pulgarín por Miss Universo

La victoria de Vanessa Pulgarín llega pocos meses después de representar a Colombia en el certamen de Miss Universo 2025, realizado también en Tailandia. En aquella competencia, la antioqueña consiguió ubicarse entre las semifinalistas y alcanzó el Top 12, destacándose especialmente por su desempeño en pasarela y su presencia escénica. Sin embargo, no logró avanzar al grupo de las cinco finalistas.