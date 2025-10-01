x

Más de 200 personas estafadas y $7.700 millones perdidos: así operaba un concesionario usado como fachada en Bogotá

Parte de los automotores vinculados a la estafa fueron recuperados en parqueaderos de Bogotá y Medellín.

  • Cinco de los siete detenidos por la Fiscalía por presuntas estafas en un concesionario den Bogotá. FOTO: CORTESÍA FISCALÍA
El Colombiano
01 de octubre de 2025
bookmark

Un concesionario en el norte de Bogotá fue el escenario de un esquema de estafa en masa que dejó más de 200 personas afectadas, y al que la Fiscalía le atribuye a siete señalados la apropiación de 7.700 millones de pesos mediante falsas compraventas de vehículos.

Entre los procesados está el señalado articulador, Luis Felipe Rodríguez González, junto a seis presuntos colaboradores identificados como Daniela Alejandra Gómez Vargas, Yireth Patricia Avendaño Vásquez, Jonathan Yesid Hernández, Tania Katherine Galeano Gómez, Ángela Julieth Díaz Delgado y Jonathan Ferney Vergara Vergara.

De acuerdo con la Fiscalía, cada una de las personas tenía un rol determinado en el entramado con el propósito de aparentar la legalidad del concesionario; en el que todos enfrentan imputaciones por estafa agravada en masa, concierto para delinquir y uso de documento falso. Los cargos no fueron aceptados en las audiencias preliminares.

La juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario para Rodríguez González, el presunto líder. Los demás seguirán vinculados al proceso, mientras avanza la investigación.

¿Cómo operaba la estafa?

Entre 2019 y 2024, los acusados contactaron a ciudadanos por redes sociales con propuestas para cambiar de carro. El ofrecimiento consistía en recibir el vehículo de las víctimas y, además, un pago de un millón de pesos como requisito para avanzar en la negociación. Confiados en que se trataba de un proceso legítimo, muchos entregaban tanto el auto como el dinero.

Con el paso de los meses no llegaba el carro prometido ni la devolución de los recursos. Cuando las víctimas intentaban reclamar, los supuestos vendedores desaparecían sin dejar rastro, junto con el dinero y los vehículos que tenían bajo custodia.

La investigación estableció que varios de esos automotores fueron negociados en repetidas ocasiones, incluso hasta tres veces, con nuevas personas que también terminaron sin recibir el bien.

La estafa alcanzó a 202 personas, que confiaron tanto sus ahorros como sus vehículos al concesionario. Según la Fiscalía, los responsables habrían logrado apropiarse de cerca de 7.700 millones de pesos durante los cinco años registrados.

Parte de los carros entregados por los afectados aparecieron después en parqueaderos de Bogotá y Medellín. Estos hallazgos permitieron a la Fiscalía robustecer las pruebas y confirmar el alcance del entramado.

Utilidad para la vida