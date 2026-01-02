Prográmese | Arranca en Medellín el Festival de Festivales, el evento deportivo infantil más grande del mundo

Terminó la espera. Desde este sábado Medellín y Bello se convierten en epicentros del deporte infantil con la realización del Festival de Festivales. La algarabía de los pequeños, que esperan con ansias la llegada de enero para viajar a Medellín para ser parte de estos eventos, se concentrará en la cancha Marte 1 y los coliseos de la unidad deportiva Atanasio Girardot y otros escenarios como el Tulio Ospina de Bello, la unidad deportiva de Belén, Comfenalco de Guayabal y Aeroparque Juan Pablo ll.

La programación arrancará desde las 8:00 a. m., en disciplinas como fútbol, voleibol, bádminton y baloncesto en la cancha Marte 1, el campo del estadio de atletismo Alfonso Galvis y los coliseos de la U. D. Atanasio Girardot. Como novedad, el estadio Alfonso Galvis Duque será sede de juegos de fútbol. A las 3:40 de la tarde será la ceremonia de inauguración del Festival, que se desarrollará hasta el próximo 17 de enero. Serán 9.500 participantes en 30 disciplinas, deportistas provenientes de varias regiones de Colombia y delegaciones del extranjero: Panamá, Venezuela, Estados Unidos, Canadá y México.

La edición 2026 servirá además para rendirle un homenaje a Gilberto Molina Hernández, dirigente deportivo, vicepresidente de la Corporación y quien fue integrante de la Junta Directiva de Atlético Nacional campeón de la Copa Libertadores de 1989. Carlos Chavarría, director de la Corporación Deportiva Los Paisitas, sostuvo que la organización del certamen implicó una inversión aproximada de 2.800 millones de pesos, que se destinan para garantizar que todos los deportistas participen sin tener que pagar inscripción y uniformes.

Además, con esos recursos se brindará hidratación, la contratación de los jueces y los escenarios adecuados para desarrollar cada una de las competencias. “El Festival de Festivales es el único evento deportivo del mundo en el que los participantes no pagan por competir. Ese es el sello que ha acompañado a Los Paisitas desde su fundación”, puntualizó Chavarría.

Programación del Babyfútbol, sábado 3 de enero