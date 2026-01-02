x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Suscríbete Suscríbete

Bajaj, AKT y Suzuki lideraron las ventas de motos en un 2025 que cerró con más de 1,1 millones de registros

El mercado de motocicletas en Colombia creció 34,9 % en 2025, impulsado por marcas de bajo y mediano cilindraje y un fuerte repunte en diciembre, según cifras de la ANDI y Fenalco.

  • Las motocicletas de bajo cilindraje concentraron la mayor parte de las ventas en 2025, reflejando su papel clave en la movilidad diaria y el trabajo. FOTO: JULIO CÉSAR HERRERA
    Las motocicletas de bajo cilindraje concentraron la mayor parte de las ventas en 2025, reflejando su papel clave en la movilidad diaria y el trabajo. FOTO: JULIO CÉSAR HERRERA
Johan García Blandón
Johan García Blandón
02 de enero de 2026
bookmark

Las motocicletas cerraron 2025 como uno de los mercados más dinámicos del sector automotor en Colombia, con más de 1,1 millones de unidades nuevas registradas en el año, un crecimiento acumulado del 34,94 % frente a 2024, según el balance presentado por la Cámara de la Industria de Motocicletas de la Andi y Fenalco. Este resultado ratifica el papel de la moto como un vehículo clave para la movilidad diaria y la generación de ingresos, especialmente en hogares de menores recursos.

Aunque el informe se centra en el cierre del año, el comportamiento de las marcas a lo largo de 2025 deja claro quiénes dominaron el mercado. Bajaj, AKT, Suzuki, Honda y Yamaha se consolidaron como las marcas con mayor volumen de registros, apalancadas en portafolios enfocados en motocicletas de bajo y mediano cilindraje, que siguen siendo las más demandadas en el país. Este liderazgo responde a una combinación de precio, eficiencia y uso intensivo en actividades laborales y de transporte cotidiano.

Le puede interesar: En Colombia se vendieron 254.205 carros en el 2025: estas son las marcas más compradas

Marcas que más vendieron en diciembre de 2025

El mes de diciembre de 2025 fue especialmente fuerte para el sector. En ese periodo se registraron 112.310 motocicletas nuevas, lo que representó un crecimiento del 30,86 % frente a diciembre de 2024 y un aumento del 26,22 % respecto a noviembre del mismo año.

En el ranking mensual, Bajaj lideró con una participación del 16,43 %, seguida por AKT (15,26 %) y Suzuki (14,41 %). También destacó el fuerte crecimiento de Hero, que duplicó sus registros frente al mismo mes del año anterior, y de Honda, con un alza superior al 60 %.

Más allá de las marcas, el tipo de motocicleta que compraron los colombianos también marca tendencia. En diciembre, casi la mitad de las ventas se concentraron en motos de 101 a 125 centímetros cúbicos, con una participación del 46,02 %, seguidas por las de 151 a 200 cc, que representaron el 27,38 % del total.

Lea más: Las ventas de carros dinamizaron crecimiento del comercio al 10%, en octubre

Se trata de segmentos asociados a un uso práctico, bajo consumo de combustible y costos de mantenimiento relativamente accesibles.

El desempeño regional también explica el buen momento del sector. Cundinamarca, Antioquia y Valle del Cauca encabezaron los registros de diciembre y, en conjunto, concentraron cerca del 46 % del mercado nacional. A nivel municipal, Sabaneta, Funza y El Cerrito se ubicaron como las localidades con mayor número de matrículas, reflejando la importancia de la motocicleta en la movilidad local y en las economías urbanas e intermedias.

Para la Andi y Fenalco, el cierre de 2025 confirma que la motocicleta dejó de ser solo una alternativa de transporte y se consolidó como un activo productivo para millones de colombianos. El reto para 2026, advierten, estará en mantener este dinamismo en un contexto económico retador, sin descuidar los avances en seguridad vial y renovación del parque automotor.

Conozca también: BYD apunta a los 10.000 carros eléctricos vendidos en Colombia, y así competirle de ‘tú a tú’ a Tesla

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida