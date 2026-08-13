340 municipios están en alerta roja por incendios

El país enfrenta una doble crisis. Mientras las autoridades nacionales y territoriales aún atienden las consecuencias del terremoto que sacudió a Colombia, son 340 municipios los que están en alerta roja por incendios forestales y hay varios focos que avanzan sin tregua, sobre todo en Tolima, pero también en Cesar, Norte de Santander y Antioquia. Además, en riesgo están Cundinamarca, Nariño y Cauca.
De acuerdo con el Ideam, el país ya atraviesa el fenómeno de El Niño (calor anormal) y existe una probabilidad del 90% de que este persista hasta el primer trimestre de 2027, y de que alcance una intensidad “muy fuerte” entre octubre y diciembre de este año.
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