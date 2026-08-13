Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

“Se va a volar” y “quiere huir”: la advertencia de políticos al permiso del Senado para que Petro salga del país

El expresidente envió una solicitud al Senado para que se le autorizara salir del país por motivos “personales, sociales, políticos y académicos”. La petición fue aprobada.

  • Políticos cuestionan autorización del Senado al expresidente Gustavo Petro para salir del país. FOTO: Colprensa
    Políticos cuestionan autorización del Senado al expresidente Gustavo Petro para salir del país. FOTO: Colprensa
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 2 horas
bookmark

El expresidente Gustavo Petro podrá salir del país con autorización del Congreso de la República. Tras una carta enviada por él mismo el 10 de agosto, se procedió a una votación en la que 73 senadores estuvieron de acuerdo, mientras que 11 votaron en contra.

La proposición aprobada establece como condición que el exmandatario deberá informar al Senado “con fecha y lugares específicos” los países a los que viajará.

Los motivos de su salida, según la carta enviada, son netamente de “carácter personal, social, político y académico”; sin embargo, no especificó el destino ni dio más detalles sobre las razones de su viaje.

En contexto: Expresidente Gustavo Petro podrá salir del país: el Senado le dio permiso

Cabe recordar que la Constitución Política establece en su artículo 196 que los exmandatarios de Colombia no pueden salir del país durante el año siguiente a la terminación de su mandato sin permiso previo del Senado de la República. Esta es una medida conocida como “arraigo constitucional”, que ya ha sido aplicada a expresidentes como Iván Duque, Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos.

No obstante, algunos políticos se han mostrado en desacuerdo con la aprobación del Congreso, pues señalan que esta decisión podría ser una oportunidad para que Petro “se vuele” y no regrese a responder por los casos en los que es investigado.

Entérese: Gustavo Petro le envió solicitud al Congreso para poder irse del país “todo el año siguiente”

Uno de ellos es el senador Enrique Gómez, quien escribió en su cuenta de X lo siguiente: “El Senado hoy ha concedido a Petro el permiso para huir. Porque tengan por seguro, colombianos, que ese señor no va a regresar al país a responder por los diferentes delitos por los que actualmente está siendo investigado. Entre ellos, el saqueo de la UNGRD, recursos que hoy serían vitales para atender la emergencia nacional”.

Carolina Gómez, vocera designada del presidente Abelardo de la Espriella, se limitó a escribir: “Se quiere volar”.

Jota Pe Hernández fue otro de los senadores que votó en contra, al señalar que esta sería una oportunidad para que Petro evada la justicia.

“Voté NEGATIVA la solicitud para que Petro se vaya del país. Funcionarios corruptos de su gobierno están prófugos de la justicia. Su esposa, con graves investigaciones, se fue del país. Y ahora Petro quiere huir? MI VOTO FUE NEGATIVO, PETRO TIENE QUE RESPONDER EN COLOMBIA (sic)”, escribió en su cuenta de X.

El expresidente ha defendido su postura y su petición, señalando que salir del país “no significa que abandonará a Colombia”.

“(...) No estoy enfermo y aun tengo capacidad de hacer nuevas cosas y proponer, y es mi derecho. No tengo líos pendientes con la justicia y la sanción administrativa que abusivamente me puso EE. UU. solo es para las personas de los EE. UU. Los bancos colombianos no son personas jurídicas de los EE. UU. y no tienen ningún derecho, ya lo dijo la Corte Constitucional, ha impedir mi vida financiera. Y si tengo que repetirla sentencia de la Corte constitucional vuelvo a hacerlo.

“Se va a volar” y “quiere huir”: la advertencia de políticos al permiso del Senado para que Petro salga del país

Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí.

Siga leyendo: Salida de Petro del poder podría acelerar investigaciones de la justicia de EE. UU. en su contra

Bloque de preguntas y respuestas

¿Petro ya puede salir de Colombia después de dejar la Presidencia?
Sí. El Senado autorizó a Gustavo Petro a salir del país mediante una votación de 73 senadores a favor y 11 en contra. La autorización está condicionada a que informe previamente al Senado las fechas y los lugares específicos de sus viajes.
¿Por qué Petro necesitaba permiso del Senado para salir de Colombia?
Petro necesitaba autorización del Senado porque el artículo 196 de la Constitución establece que los expresidentes no pueden salir del país durante el año siguiente a la terminación de su mandato sin permiso previo de esa corporación.
¿Qué debe informar Petro al Senado para poder viajar al exterior?
Petro deberá informar al Senado las fechas y los lugares específicos a los que viajará, de acuerdo con la proposición aprobada por los congresistas.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos