Luis Carlos Villegas, cerebro de la reconstrucción del 99, entre los afectados por el terremoto del lunes

Luis Carlos Villegas ha sobrevivido a tres terremotos en su vida. El primero ocurrió cuando tenía poco menos de 10 años. Estaba en la escuela cuando la tierra se salió de control. Ese día conoció la furia de la naturaleza y jamás lo olvidó.
“Es un impacto que lo deja a uno para toda la vida con ese recuerdo. A mí me tocó uno en el año 65, o 63 tal vez, de magnitud 7, cuando yo estaba en el kínder, y eso me marcó”, recordó.
La segunda vez fue con el terremoto del Eje Cafetero, en 1999. Oriundo de Pereira, además de sobrevivir a la tragedia, se convirtió en uno de sus protagonistas cuando fue designado por el entonces presidente Andrés Pastrana como gerente del recién creado Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero (Forec). Su papel fue determinante para el resurgimiento de esa devastada región.