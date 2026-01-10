x

Más de $6.3 billones costará el proyecto del MinDefensa que pretende crear un escudo antidrones

El ministro Pedro Sánchez liderará este proyecto presentado por el Ministerio de Defensa y con la aprobación del presidente Gustavo Petro.

  • El ministro de Defensa está liderando el proyecto Escudo Nacional Anti Drones, ¿de qué se trata? FOTO: Colprensa
Colprensa
hace 8 horas
bookmark

Para combatir los ataques de grupos armados con drones que han afectado tanto a militares como a civiles en el país, el Ministerio de Defensa, a través del ministro Pedro Sánchez, liderará el desarrollo del proyecto Escudo Nacional Antidrones.

La iniciativa está valorada en cerca 6.2 billones de pesos, de los cuales el presidente Gustavo Petro asignará alrededor de 1 billón de pesos para que se adelante la primera fase del proyecto lo más pronto posible.

Entérese: Rendón pide a Petro fin de la ‘paz total’ y reactivación de órdenes de captura como “prueba real” de lucha antinarcóticos

Para al proyecto Escudo Nacional Anti Drones fue creado un equipo multidisciplinario integrado por hombres y mujeres de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, quienes afirmaron aportar su conocimiento operacional, operativo y su experticia para desarrollar y validar todas las especificaciones técnicas de esta herramienta.

Se dice que este proyecto también tendrá el acompañamiento del Grupo de Transparencia del Ministerio de Defensa Nacional, así como de una empresa especializada en contratación estatal.

Le puede interesar: Iván Mordisco muestra su cercanía con Venezuela invitando al ELN para que “amenacen” a EE. UU.

En ese contexto, el Ministerio invitó, tanto a empresas como a países interesados, asistir a una reunión el próximo viernes 16 de enero a las 09:00 en las instalaciones del Ministerio de Defensa Nacional. Afirman que esto con la intención de ampliar más la información y ajustar así las propuestas que cada uno quiera plantear.

El Ejército ha confirmado que desde abril de 2024 van más de 400 ataques. “Esto se ha venido expandiendo y es la modalidad más usada por esa guerrilla en el Catatumbo y Chocó”, informó en su momento el Ejército.

Con información de Colprensa*

Siga leyendo: “Ningún militar colombiano va a cruzar la frontera con Venezuela”: MinDefensa sobre el despliegue de más de 30.000 uniformados

