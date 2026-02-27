Tres primeros casos de sarampión importado; MinSalud recomienda dosis de refuerzo si viaja a México, Canadá y EE. UU.

El Ministerio de Salud confirmó los tres primeros casos de sarampión en Colombia. Las autoridades sanitarias precisaron que se trata de contagios importados en jóvenes entre los 28 y 35 años que habían viajado recientemente al exterior.
Entre los casos confirmados se encuentra el detectado la semana pasada en Bogotá, que encendió las alertas del sistema de vigilancia epidemiológica, según el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud y Protección Social.
Entérese: ¿Qué es el sarampión, cuáles son sus síntomas y qué se hace en el país para prevenir un brote?
De acuerdo con las autoridades, los tres pacientes adquirieron el virus fuera del país. Tras la confirmación, se activaron los protocolos de cerco epidemiológico para identificar y monitorear a las personas que pudieron haber tenido contacto estrecho con los casos.