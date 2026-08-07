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¿Qué se celebra el 7 de agosto en Colombia? La fecha que marcó el rumbo de la Independencia

Cada 7 de agosto, Colombia conmemora uno de los hechos más importantes de su historia: la Batalla de Boyacá. La victoria del Ejército sobre las tropas españolas en 1819 fue decisiva para consolidar la Independencia del país.

  • Centro turístico ubicado a 115 kilómetros de Bogotá y 14 kilómetros de Tunja. Allí se encuentra “El Altar a la Patria”, lugar donde el 7 de agosto de 1819 se libró la batalla decisiva de la gesta libertadora, liderada por el general Simón Bolívar, que terminó con la guerra por la independencia del territorio colombiano contra la corona española. FOTO: Situr Boyacá.
    Centro turístico ubicado a 115 kilómetros de Bogotá y 14 kilómetros de Tunja. Allí se encuentra “El Altar a la Patria”, lugar donde el 7 de agosto de 1819 se libró la batalla decisiva de la gesta libertadora, liderada por el general Simón Bolívar, que terminó con la guerra por la independencia del territorio colombiano contra la corona española. FOTO: Situr Boyacá.
El Colombiano
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07 de agosto de 2026
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El 7 de agosto es una de las fechas patrias más significativas de Colombia. Ese día se recuerda la Batalla de Boyacá, librada el 7 de agosto de 1819 cerca del puente del mismo nombre, en el departamento de Boyacá, durante la campaña liderada por Simón Bolívar para liberar a la Nueva Granada del dominio español.

La batalla enfrentó al Ejército Libertador, comandado por Simón Bolívar y apoyado por líderes como Francisco de Paula Santander y José Antonio Anzoátegui, contra las fuerzas realistas dirigidas por el coronel José María Barreiro.

El triunfo patriota impidió el avance de las tropas españolas hacia Santafé de Bogotá y aceleró el proceso independentista en el territorio colombiano.

Los historiadores consideran este enfrentamiento como el golpe definitivo al poder colonial español en la Nueva Granada. Gracias a la victoria en Boyacá, las fuerzas libertadoras lograron asegurar el control político y militar de la región, un paso fundamental para la independencia de Colombia y para los movimientos emancipadores en otras naciones de América del Sur.

Puede leer: Simón Bolívar usando WhatsApp: Ejército empleó la IA para contar la historia de la Batalla de Boyacá en redes sociales

Un festivo nacional en Colombia y Día del Ejército Nacional

Por la importancia histórica de la fecha, el 7 de agosto es un día festivo nacional en Colombia y, a diferencia de otros feriados, no se traslada a otro día de la semana. La jornada está dedicada a la memoria de la independencia y suele estar acompañada de actos cívicos, ceremonias oficiales y actividades educativas en distintas regiones del país.

La conmemoración también está vinculada al Día del Ejército Nacional, institución que realiza desfiles, homenajes y ceremonias para recordar la participación de los soldados en la gesta independentista y en la historia militar de Colombia.

Además de su significado histórico, el 7 de agosto tiene un valor institucional. Tradicionalmente, los presidentes de Colombia inician su período constitucional en esta fecha, lo que refuerza su simbolismo como jornada de renovación política y memoria nacional.

Conozca aquí: Se acerca el 7 de agosto: conozca ¿Por qué es una fecha tan importante para Colombia?

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