A sanción presidencial ley que prohibe consumo de drogas cerca a colegios y parques

Tras más de dos meses de discusión y de ajustes en su texto, la ley que prohibe el consumo de drogas en lugares cercanos a colegios y parques, fue conciliada por las plenarias del Senado y la Cámara, con lo cual ahora está pendiente que el presidente de la República, Iván Duque, la sancione.

El autor de la ley, el senador de Cambio Radical, Rodrigo Lara, explicó que con esta normatividad, en adelante la Policía podrá decomisar cualquier dosis de drogas que esté siendo consumida en estos lugares, como también imponer multas económicas.

“Los alcaldes quedaron facultados para definir los perímetros en los cuales no se podrá consumir sustancias psicoactivas”, explicó el congresista, quien además manifestó que “estos límites permite devolverle los parques a los colombianos, los niños solo tienen el parque media jornada, y no es normal que estén llenos de jíbaros y los estén incitando. Que se consuman en los lugares más sensibles, no es lo más adecuado y los límites son necesarios”.

Por su parte el senador y expresidente Álvaro Uribe, señaló que indicó que el decreto que expidió el presidente Iván Duque, con normatividad sobre el decomiso se mantiene protegido con esta ley, a la vez que planteó que se debe aplicar con rigor.