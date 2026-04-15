Colombia restringe el uso de las baterías portátiles en vuelos: esto es lo que cambia

La Aeronáutica Civil estableció una serie de medidas para todas las aerolíneas y centros aeroportuarios de Colombia. Estas se adoptan con el fin de proteger la seguridad operacional de pasajeros y la tripulación.

La autoridad aérea reveló, a través de un comunicado, que está totalmente prohibido el uso y recarga de baterías portátiles de ion-litio y bancos de energía (power banks) durante los vuelos, además de limitar a dos unidades por pasajero.

Los bancos de energía se pueden transportar solamente en el equipaje de mano (sin usarlo ni recargarlo), pero no en la bodega o equipaje facturado. También está prohibido emplearlos para suministrar energía a otros elementos electrónicos a bordo de la aeronave.

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La razón de esta medida obedece a que este tipo de dispositivos puede sobrecalentarse debido a golpes o defectos de fábrica y provocar incendios en la bodega, donde es más difícil detectar una emergencia y actuar con rapidez.

Cada unidad (máximo dos) debe estar protegida de forma individual para prevenir cortocircuitos o activaciones accidentales, según indicó la Aerocivil, que añadió que esta norma tiene como finalidad el cumplimiento del Manual de Pruebas y Criterios de las Naciones Unidas.