¿Por qué generó polémica el discurso del “Arca de Noé” de Carlos Alonso Lucio, líder del empalme de De la Espriella?

Carlos Alonso Lucio, uno de los líderes del “Empalme Anticorrrupción” de Abelardo de la Espriella, ha generado polémica en redes sociales por un discurso denominado “El Arca de Noé´”, en el que habló del gobierno entrante bajo el concepto de “Patria Milagro”, que se viene hablando desde campaña. Lucio es amigo personal del presidente electo, fue representante a la Cámara y es la ex pareja de la exfiscal Viviane Morales, quien sería ministra de Educación en el gobierno entrante. A su vez, su sola figura genera polémica, ya que fue guerrillero del M-19, abogado defensor del expresidente Ernesto Samper en el Proceso 8000 y prófugo de la Justicia. Le puede interesar: A un mes de soltar el poder, el gobierno Petro deja amarrados estos millonarios contratos El discurso estuvo adornado con frases religiosas, basadas en la Biblia. “Gloria a Dios porque en medio del diluvio nos permitió construir un Arca de Noé para Colombia. No se trata de una metáfora menor, no se trata de una frase bonita o de un adorno retórico. El Arca de Noé es una de las imágenes más poderosas de la historia espiritual de la humanidad”, dijo. Lucio también se refirió al concepto de “Patria Milagro”, repetido por De la Espriella y su equipo en campaña y tras la victoria en segunda vuelta. “Una patria milagro que halló su origen inspirador en ese fragmento del libro del Deuteronomio, del Antiguo Testamento, cuando el Señor orienta a su pueblo para que se convierta en una nación sabia y respetada. De esa inspiración surgió el anhelo y la convocatoria a toda Colombia de emprender el camino hacia una patria milagro”, dijo Lucio.

El significado del “Arca de Noé” en la estrategia de José Manuel Restrepo

Esto también puede generar cuestionamientos por parte de los sectores de oposición, dado que Colombia es un Estado laico. Ahora bien, el Arca de Noé es una figura que se viene utilizando en la campaña. Así es como el vicepresidente electo José Manuel Restrepo ha llamado a la estrategia para preparar su llegada al gobierno. Esto, entendiendo que tienen que construir un “Arca” con decretos, equipos técnicos y un plan de acción para los primeros 60 días de gobierno, dadas las dificultades que enfrentarán o “el diluvio”.

Las críticas de Luis Carlos Reyes, “Mr. Taxes”, contra Lucio

Uno de los personajes visibles del mundo político que criticó el discurso fue el exministro de Comercio del y exdirector de la DIAN del gobierno Petro, Luis Carlos Reyes, conocido coloquialmente como “Mr. Taxes”. “Imperdible este discurso de Carlos Alonso Lucio sobre el ‘empalme anticorrupción’. Lucio fue guerrillero del M-19, pero decidió abandonar las armas e ingresar a la legalidad. Una vez en la legalidad, fue asesor de paramilitares y del ELN, prófugo de la justicia, condenado por estafa y falsa denuncia e inhabilitado para cargos públicos”, dijo Reyes. Luego, agregó, con un tono sarcástico, “después de eso sí se comprometió de verdad con la legalidad y decidió ser pastor cristiano. Ya veremos en los próximos años cómo le va manteniéndose en la legalidad”.

Finalmente, le tiró un dardo con una cita bíblica. “Por lo pronto, no es excesivo dedicarle al pastor Lucio Mateo 7:15-16: ‘Cuídense de esos mentirosos que pretenden hablar de parte de Dios. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Ustedes los pueden reconocer por sus acciones’”. Al comentario de Reyes se sumaron otros en redes sociales. Conozca: El penalista Iván Cancino, amigo personal de Abelardo de la Espriella, sería el nuevo ministro de Justicia

El auge del cristianismo mesiánico en la narrativa política colombiana

Pero, más allá de eso, ¿qué dicen los expertos de lo que hay detrás de este discurso? En términos políticos, “es el auge del cristianismo protestante y mesiánico. La visión sionista de Israel y los protestantes norteamericanos, que se está usando como narrativa en Colombia”, dijo a EL COLOMBIANO Néstor Julián Restrepo, profesor de la Universidad Eafit y doctor en Política, Comunicación y Cultura. “En este caso, Lucio y su exesposa (Viviane Morales) son líderes de esas iglesias y manejan esa narrativa y retórica. Y llegan esas fuerzas políticas mezcladas con religión. Lucio ha hecho su carrera política alrededor de ellas”, explicó el experto. Para Dora Ramírez Vallejo, profesora de Análisis del Discurso Político en las universidades Eafit y UPB, el discurso de Lucio “se estructura sobre un relato en el que Dios y la patria se convierten en los dos grandes ejes de legitimación del proceso de empalme y del nuevo gobierno”. Esto es algo que se presenta a lo largo de la intervención. “Se reitera de manera constante la presencia de Dios, hasta el punto de presentar la victoria electoral del 21 de junio como parte de un propósito divino, inspirado incluso en pasajes en la biblia, en el libro de Deuteronomio”, dijo Ramírez.

“Patria” y misticismo: el análisis del relato de los Defensores de la Patria

Luego, la experta se refirió al uso de la palabra “patria”, que hizo parte del slogan de campaña (Firmes por la Patria) y que está presente en el nombre del movimiento con el que De la Espriella se lanzó a la presidencia (Defensores de la Patria). Y que, como ya se afirmó, fue central en el discurso de Lucio. En este, explicó Ramírez, “se describe a la patria como una realidad moral y espiritual que debe ser recuperada, después de haber sido, según el propio discurso, relegada del lenguaje político colombiano”. Durante el discurso, Lucio se refiere al concepto de Patria como una palabra que “el pueblo no puede darse el lujo de perder”. Porque, si palabras como esa desparecen, “no desaparecen solas. Con ellas se extravía también una parte del alma colectiva”. De esta manera, dijo Ramírez, “la acción de gobernar deja de presentarse únicamente como un ejercicio institucional para adquirir el carácter de una misión histórica y trascendente, como el Arca de Noé”. Enterese: “El Estado colombiano está por encima de las diferencias políticas”: Ministro de Hacienda Germán Ávila respondió a carta de Restrepo con condiciones del empalme

El proceso de empalme narrado mediante un relato mítico-religioso

El concepto del Arca de Noé que, se reitera, ha sido central en el proceso de empalme, también ocupa un rol clave en el discurso de Lucio. “Carlos Alonso Lucio la presenta como un símbolo del proceso de empalme, proceso administrativo que dice entender como un ejercicio de fe, obediencia y preparación que comenzó mucho antes de la elección presidencial por orden de Abelardo”. En ese sentido, explicó Ramírez, en el discurso de Carlos Alonso Lucio “estamos viendo un enfoque en el que la política se narra mediante un relato mítico-religioso, donde las referencias bíblicas cumplen la función de otorgar sentido y autoridad al proyecto político y a la preparación técnica”. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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