¿Por qué generó polémica el discurso del “Arca de Noé” de Carlos Alonso Lucio, líder del empalme de De la Espriella?

Carlos Alonso Lucio, uno de los líderes del “Empalme Anticorrrupción” de Abelardo de la Espriella, ha generado polémica en redes sociales por un discurso denominado “El Arca de Noé´”, en el que habló del gobierno entrante bajo el concepto de “Patria Milagro”, que se viene hablando desde campaña.
Lucio es amigo personal del presidente electo, fue representante a la Cámara y es la ex pareja de la exfiscal Viviane Morales, quien sería ministra de Educación en el gobierno entrante.
A su vez, su sola figura genera polémica, ya que fue guerrillero del M-19, abogado defensor del expresidente Ernesto Samper en el Proceso 8000 y prófugo de la Justicia.
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El discurso estuvo adornado con frases religiosas, basadas en la Biblia. “Gloria a Dios porque en medio del diluvio nos permitió construir un Arca de Noé para Colombia. No se trata de una metáfora menor, no se trata de una frase bonita o de un adorno retórico. El Arca de Noé es una de las imágenes más poderosas de la historia espiritual de la humanidad”, dijo.
Lucio también se refirió al concepto de “Patria Milagro”, repetido por De la Espriella y su equipo en campaña y tras la victoria en segunda vuelta.
“Una patria milagro que halló su origen inspirador en ese fragmento del libro del Deuteronomio, del Antiguo Testamento, cuando el Señor orienta a su pueblo para que se convierta en una nación sabia y respetada. De esa inspiración surgió el anhelo y la convocatoria a toda Colombia de emprender el camino hacia una patria milagro”, dijo Lucio.