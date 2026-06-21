“Es un deber respetar y reconocer los resultados”: llamado del registrador Hernán Penagos para la jornada electoral

Los colombianos tienen nuevamente una cita con la democracia para elegir al sucesor del presidente Gustavo Petro, que asumirá la conducción del país durante los próximos cuatro años. Su misión será fortalecer áreas clave como la economía, la seguridad, la diplomacia, los programas sociales, la salud y la educación, entre otros sectores.
Entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda está el próximo mandatario de Colombia. Sobre este proceso, el registrador nacional, Hernán Penagos Giraldo, expresó que el “escrutinio se hace con actas físicas, no con imágenes”. Además, invitó a los colombianos a tener absoluta tranquilidad frente al proceso electoral y al software implementado por la Registraduría Nacional.
“Voten con toda tranquilidad y entusiasmo, entendiendo que se trata de una forma de reivindicar los derechos democráticos, porque nada justifica las agresiones, los maltratos ni la hostilidad. Aquí todos somos compatriotas”, expresó a Caracol Radio.