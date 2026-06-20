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Proantioquia y la OEA, así como distintas personalidades, hacen un llamado a respetar los resultados de este domingo.

La OEA y 1.500 delegados internacionales acompañarán elecciones de este domingo

  • Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda disputarán la segunda vuelta presidencial en Colombia. La cita es este 21 de junio de 2026. Fotos: El Colombiano y Colprensa
    Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda disputarán la segunda vuelta presidencial en Colombia. La cita es este 21 de junio de 2026. Fotos: El Colombiano y Colprensa
El Colombiano
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hace 41 minutos
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El Consejo Nacional Electoral (CNE) instaló la misión de observación internacional más grande en la historia de Colombia, integrada por 1.500 delegados que supervisarán la segunda vuelta presidencial de este domingo 21 de junio, en la que Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda disputarán la Presidencia.

Esta misión cuenta con representantes de Argentina, Australia, El Salvador, España, Estados Unidos y Nueva Zelanda, así como delegados de organismos como la Unión Europea, Transparencia Electoral y el Instituto Carter.

“Hoy no solo instalamos una misión de observación, instalamos un espacio de cooperación al servicio de la democracia, la confianza, la legitimidad y la transparencia electoral”, afirmó Cristian Quiroz, presidente del CNE, destacando que el acto busca reafirmar elecciones libres, transparentes y confiables.

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A este despliegue electoral se suma el monitoreo riguroso de la Organización de los Estados Americanos.

El secretario general del organismo, Albert Ramdin, confirmó formalmente que la OEA realizará un acompañamiento y monitoreo preventivo de los comicios de este domingo, extendiendo su vigilancia a las etapas posteriores de escrutinio, proclamación de resultados y la eventual transición democrática.

Para este fin, según comunicación de la OEA enviada a Juliana Velásquez, presidenta ejecutiva de Proantioquia, dicha organización ya tiene en terreno en Colombia delegados en 26 departamentos y Bogotá, en una misión presidida por el Jefe de la MOE, el Expresidente de la República Dominicana, Leonel Fernández.

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Paralelamente, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP/OEA) mantendrá su seguimiento a las dinámicas de violencia y seguridad territorial en las regiones.

Un llamado a la resiliencia democrática

En vísperas de la jornada, se ha instado a la ciudadanía a ejercer el voto como una “expresión metafísica de nuestra libertad” y como el mecanismo fundamental para decidir el destino del país

En un video publicado en redes sociales, diversas personalidades y juristas, como el abogado constitucionalista Mauricio Gaona, enviaron un mensaje al país para respetar los resultados.

”El presidente de Colombia se elige en las urnas y solo mediante el voto respetemos las reglas y nuestras instituciones”, escribió en X el jurista hijo del magistrado Manuel Gaona Cruz, asesinado por el M-19 en la toma y retoma del Palacio de Justicia, el 6 y 7 de noviembre de 1985.

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El abogado, a su turno en el video, dijo que “el voto es una expresión metafísica de nuestra libertad. Representa el momento en que los ciudadanos deciden su destino. Respetemos el voto, respetemos las reglas, respetemos sus instituciones, respetemos nuestra libertad de elegir”.

La presidenta de Proantioquia, Juliana Velásquez, también participó del video, donde afirmó: “Colombia es tierra de oportunidades duraderas. Nuestro próximo ciclo electoral es una prueba de resiliencia democrática. Pedimos al mundo que se una a nuestro compromiso con la democracia y la libertad”.

Las misiones y líderes civiles enfatizan la necesidad de votar a conciencia y de mantener un respeto absoluto por las reglas del juego, las instituciones y los resultados finales, independientemente del desenlace.

Otra de las personas que figura en el video es la actriz y presentadora Paola Turbay, quien dijo: “Este domingo Colombia decide el futuro de su democracia. Tu voto nunca había sido más importante. Vota en libertad, vota a conciencia, vota por Colombia”.

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Al video también se sumó, entre otras personas, la deportista olímpica Sofía Gómez Uribe, campeona mundial apnea, quien centró su mensaje en cuidar la democracia.

“Por eso creo que votar es muchísimo más que simplemente marcar una casilla, es recordar que nuestra voz importa, que hacemos parte todos juntos de las decisiones que construyen este país que habitamos, y que, incluso cuando no estamos de acuerdo, podemos y debemos encontrarnos desde el respeto”, afirmó la apneísta antioqueña.

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