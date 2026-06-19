¿Cómo se moverá el voto decisivo en segunda vuelta?

Dicen que los números no mienten y, en medio de un ambiente electoral tan convulso antes de la segunda vuelta, las proyecciones estadísticas basadas en datos y evidencia dan luces sobre lo que podría suceder. ¿Cuáles son los votos que inclinarán la balanza mañana?
Con una diferencia de más de 600 mil votos —10,3 millones sacó Abelardo en primera vuelta frente a los 9,6 millones de Cepeda—, Colombia está en medio de una recta final en donde la apuesta es sumar votos en distintos rangos poblacionales que no lograron atraer inicialmente.
Por supuesto, nada está definido hasta que se conozca el 100 % de los resultados. Mientras tanto, las campañas han diseñado estrategias para conquistar los millones de colombianos que no salieron a votar, o que votaron por candidatos que ya quedaron fuera de la contienda, y cuyo respaldo está en disputa; o aquellas personas que siguen indecisas.
Un análisis reciente de La Silla Vacía identificó que hay al menos 2,3 millones de votos posibles por los que ambas campañas van a pelear. Esos votos no están repartidos al azar. Su geografía, estrato y nivel educativo son determinantes y, dependiendo de cómo se muevan, pueden cambiar radicalmente el resultado del 21 de junio.