Bogotá tendrá, por primera vez, programación de Colombiamoda

Colombiamoda, la feria de moda más importante del país y que cada año se realiza en Medellín, extenderá oficialmente parte de su programación a Bogotá.
Una iniciativa que busca ampliar el alcance de la feria más importante del país y acercarla a nuevos públicos, en especial el que se concentra en la capital del país que ha presentado un importante crecimiento en los últimos años.
Del 25 al 31 de julio, el centro comercial El Retiro se suma desde Bogotá a esta importante Semana de la Moda.
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Con más de 20 años de historia y más de 80 marcas de diseño colombiano que han hecho parte de su trayectoria, el centro comercial es un referente del círculo de la moda en Colombia y ahora fortalece su papel como plataforma para conectar el talento nacional con nuevos públicos.
Tras registrar un crecimiento del 25% en el tráfico de visitantes durante los últimos cinco años, el lugar escogido llevará a Bogotá siete días de experiencias alrededor de la moda, con transmisiones de Colombiamoda, conversaciones con diseñadores y asesorías de estilo.