Bogotá tendrá, por primera vez, programación de Colombiamoda

Colombiamoda, la feria de moda más importante del país y que cada año se realiza en Medellín, extenderá oficialmente parte de su programación a Bogotá. Una iniciativa que busca ampliar el alcance de la feria más importante del país y acercarla a nuevos públicos, en especial el que se concentra en la capital del país que ha presentado un importante crecimiento en los últimos años. Del 25 al 31 de julio, el centro comercial El Retiro se suma desde Bogotá a esta importante Semana de la Moda. Puede leer: Arkitect ya no será una marca de moda exclusiva del Grupo Éxito, ¿qué hay detrás? Con más de 20 años de historia y más de 80 marcas de diseño colombiano que han hecho parte de su trayectoria, el centro comercial es un referente del círculo de la moda en Colombia y ahora fortalece su papel como plataforma para conectar el talento nacional con nuevos públicos. Tras registrar un crecimiento del 25% en el tráfico de visitantes durante los últimos cinco años, el lugar escogido llevará a Bogotá siete días de experiencias alrededor de la moda, con transmisiones de Colombiamoda, conversaciones con diseñadores y asesorías de estilo.

A lo largo de su historia, el centro comercial ha contado con una relación con más de 80 marcas de diseño colombiano, entre ellas Johanna Ortiz, Andrés Otálora y María Elena Villamil, además de nuevas propuestas y emprendimientos locales. “Desde nuestra apertura hemos trabajado para ser una ventana para el talento colombiano y conectar a los diseñadores con nuevos públicos. Ser parte de Colombiamoda es una evolución natural de ese propósito y una oportunidad para acercar a Bogotá a una de las conversaciones más importantes de la industria de la moda en el país”, afirmó Adriana García, gerente general de El Retiro. Le puede interesar: J Balvin y Vélez presentarán colección inspirada en el arriero antioqueño en Colombiamoda 2026 La industria de la moda ha transformado la manera de relacionarse con sus públicos: las conversaciones alrededor del diseño trascienden las pasarelas y se extienden a las historias detrás de las colecciones, los procesos creativos y las personas que construyen las marcas. Bajo esta mirada, durante siete días el centro comercial desarrollará una programación abierta al público para conectar a Bogotá con algunos de los contenidos y protagonistas de Colombiamoda.