Banco Nacional de Talentos: qué es, cómo funciona y quiénes podrán postularse al nuevo sistema del Gobierno

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, anunció la creación del Banco Nacional de Talentos de la Patria Milagro, una plataforma digital con la que buscará transformar los procesos de vinculación de personal en el Gobierno nacional mediante un modelo basado en el mérito, la experiencia y las competencias profesionales. La iniciativa, presentada durante una alocución transmitida este lunes festivo a través de YouTube antes de la posesión presidencial, pretende convertirse en el principal banco de hojas de vida del Estado para identificar perfiles que puedan ocupar cargos en ministerios, entidades públicas y proyectos estratégicos durante los próximos cuatro años. Según explicó el mandatario electo, el sistema busca reemplazar los tradicionales mecanismos de recomendación política por un proceso de selección sustentado en capacidades técnicas. “Este es el fin de la vieja política, esa política de favores, y es el comienzo de la política del mérito, del talento, de la transparencia”, afirmó De La Espriella durante la presentación de la plataforma. El mandatario agregó que el objetivo es democratizar el acceso al servicio público. “Ya no más puertas cerradas. Ya no más ‘¿quién te recomendó?’. Ya no más exclusión por región, por origen o por falta de palanca política. Ahora el talento colombiano será tratado como el activo estratégico más valioso para construir entre todos la Patria Milagro”, aseguró. Le puede interesar: Menos burocracia, cambios al Acuerdo de Paz y empleo por mérito: las claves de la nueva alocución de De la Espriella

Una plataforma apoyada en inteligencia artificial

El Banco Nacional de Talentos funcionará como una base de datos nacional de perfiles profesionales que utilizará herramientas de inteligencia artificial para clasificar las hojas de vida, identificar habilidades y relacionarlas con las necesidades específicas de las diferentes entidades del Estado. De acuerdo con el presidente electo, el sistema permitirá construir un registro dinámico de candidatos durante todo el cuatrienio, facilitando que las vacantes puedan ser cubiertas con perfiles acordes con los requerimientos técnicos de cada cargo. “La plataforma servirá para identificar el mejor talento para los puestos y cargos en los ministerios, entidades y proyectos estratégicos de mi gobierno”, explicó. El Gobierno electo sostuvo que este modelo busca eliminar barreras geográficas y políticas que tradicionalmente han limitado el acceso al empleo público, permitiendo que la selección se base en competencias y no en recomendaciones. Además, De La Espriella aseguró que se trata de una iniciativa inédita para un gobierno en transición. “Por primera vez en la historia de Colombia, un presidente electo pone en marcha durante la transición y antes de tomar posesión una plataforma nacional digital de reclutamiento basada exclusivamente en el mérito.”

Alianza con Magneto Empleos y Marble Headhunter

Para desarrollar la infraestructura tecnológica del proyecto, el Gobierno electo anunció una alianza con dos compañías especializadas en reclutamiento de talento. “Lo hicimos de la mano de Magneto Empleos, que es una plataforma de reclutamiento muy importante en nuestro país y Latinoamérica, y Marble Headhunter, firma especializada en búsqueda ejecutiva de alto nivel”, explicó De La Espriella. Según el mandatario electo, la participación del sector privado permitirá garantizar procesos de selección con criterios técnicos, trazabilidad y herramientas modernas para la evaluación de perfiles. La plataforma utilizará la tecnología de estas empresas para organizar la información de los aspirantes y facilitar la identificación de candidatos de acuerdo con las necesidades de cada entidad pública. Lea más: Charles Chapman respondió tras salir del equipo de Abelardo: “Nunca hablé en nombre del presidente electo”

¿Quiénes podrán postularse?

La convocatoria estará abierta para profesionales, técnicos, tecnólogos y trabajadores con experiencia laboral o académica que deseen poner su perfil a disposición del Estado. Haga clic acá. El presidente electo también invitó a participar a los colombianos residentes en el exterior. “Si tienen capacidad, experiencia y vocación de servir, este gobierno los quiere. Postúlense. No solo los que están en Colombia; también los compatriotas que están en el exterior y quieren ayudar a construir la Patria Milagro.” El Gobierno aclaró que la inscripción no constituye una oferta laboral específica ni garantiza un nombramiento, sino que permitirá consolidar una base nacional de hojas de vida que podrá ser consultada cuando surjan necesidades de personal en las diferentes entidades.

Así será el proceso de inscripción al Banco de Talentos de la “Patria Milagro”

Los ciudadanos interesados deberán realizar el registro de manera completamente virtual a través del portal oficial de La Patria Milagro. El proceso contempla crear —o ingresar, si ya se dispone de una cuenta— un perfil en la plataforma de Magneto Empleos, diligenciar la información personal y profesional, actualizar la hoja de vida y finalizar el registro para quedar incorporado en el Banco Nacional de Talentos. Según el Gobierno electo, el sistema permanecerá activo durante todo el periodo presidencial y funcionará como una base de datos permanente para los procesos de selección de personal. Conozca también: Petro prohíbe usar bases militares para la posesión de Abelardo de la Espriella, pero no puede

Petro también impulsó una convocatoria de talento para el Estado

Aunque el Banco Nacional de Talentos de la Patria Milagro se presenta como una nueva herramienta para reclutar colaboradores del Gobierno con base en el mérito, durante la administración de Gustavo Petro también se promovieron iniciativas similares para atraer profesionales altamente calificados al sector público. En 2022, el entonces entrante presidente lanzó una convocatoria para que colombianos con título de doctorado, tanto en el país como en el exterior, se postularan para trabajar en el denominado Gobierno del Cambio. Para ello habilitó una plataforma de inscripción con el propósito de identificar expertos que pudieran aportar a la formulación y ejecución de políticas públicas. Posteriormente, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación puso en marcha el Portafolio de Doctores y Doctoras, una base de datos diseñada para visibilizar los perfiles de investigadores con formación doctoral y facilitar su vinculación por parte de entidades públicas, privadas y actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

También anunció una reducción de la burocracia

Durante la misma intervención, De La Espriella anunció una reestructuración de la Presidencia de la República que contempla la eliminación de consejerías, agencias y otras dependencias que, según afirmó, duplican funciones ya asignadas a ministerios y entidades del Estado. La reforma implicaría la supresión de cerca de 229 cargos y, de acuerdo con el mandatario electo, generaría un ahorro aproximado de $10.000 millones anuales. “Será una estructura austera, eficiente y orientada siempre a los resultados, sin corbatas, sin cargos para pagar favores políticos ni cuotas burocráticas”, afirmó. El presidente electo aseguró que esos recursos serán redireccionados hacia programas dirigidos a la ciudadanía, como parte de la estrategia de reorganización administrativa que comenzará con el nuevo gobierno. Continúe leyendo: De La Espriella invitó a su posesión a don Luis Felipe, vendedor de panela que fue rechazado por votar por él

Bloque de preguntas y respuestas: