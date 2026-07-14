Banco Nacional de Talentos: qué es, cómo funciona y quiénes podrán postularse al nuevo sistema del Gobierno

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, anunció la creación del Banco Nacional de Talentos de la Patria Milagro, una plataforma digital con la que buscará transformar los procesos de vinculación de personal en el Gobierno nacional mediante un modelo basado en el mérito, la experiencia y las competencias profesionales.
La iniciativa, presentada durante una alocución transmitida este lunes festivo a través de YouTube antes de la posesión presidencial, pretende convertirse en el principal banco de hojas de vida del Estado para identificar perfiles que puedan ocupar cargos en ministerios, entidades públicas y proyectos estratégicos durante los próximos cuatro años.
Según explicó el mandatario electo, el sistema busca reemplazar los tradicionales mecanismos de recomendación política por un proceso de selección sustentado en capacidades técnicas.
“Este es el fin de la vieja política, esa política de favores, y es el comienzo de la política del mérito, del talento, de la transparencia”, afirmó De La Espriella durante la presentación de la plataforma.
El mandatario agregó que el objetivo es democratizar el acceso al servicio público. “Ya no más puertas cerradas. Ya no más ‘¿quién te recomendó?’. Ya no más exclusión por región, por origen o por falta de palanca política. Ahora el talento colombiano será tratado como el activo estratégico más valioso para construir entre todos la Patria Milagro”, aseguró.
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